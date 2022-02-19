Biden'dan flaş açıklama: Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz ama...
ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Ukrayna krizine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya’nın gelecek günlerde Ukrayna’ya saldırmayı planladığını ve Ukrayna’nın başkenti Kiev’in de hedef alınacağına inandıklarını açıkladı.
Biden'ın açıklamalarından satır başları:
Rusya'nın çekilme konusunda açıklamaları gerçekleşmemiştir.
Donbass'ta Rusya yanlıların provokasyonlarının devam ettiğini görüyoruz. Rusya'nın işgal için mazeret uydurmaya çalıştığını görüyoruz. Rus güçlerinin önümüzdeki hafta Ukrayna'yı hedef alacaklarını düşünüyoruz. Ukrayna'nın başkenti Kiev'e saldıracağını düşünüyoruz.
Rusya planlarını uygularsa savaşın sorumlusu olacak.
Ukrayna'ya asker göndermeyeceğiz ama destek olmaya devam edeceğiz.
Putin'in Ukrayna'yı işgal kararı aldığına inanıyorum, istihbaratımız güçlü. Ukrayna'ya işgal olursa Rusya'ya kapsamlı yaptırımları uygulayacağız.
İşgal başlayana kadar diplomasi ortadan kalkamaz.
İşgal tehlikesi altında Zelenski'nin Ukrayna'dan ayrılıp ayrılmayacağı kendi kararı.