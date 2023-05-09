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Dünya Biden'dan bir ilk!
Dünya

Biden'dan bir ilk!

Yeniakit Publisher
2023-05-09 20:09:00 -
Biden'dan bir ilk!

ABD Başkanı Joe Biden, Japonya ve Avustralya ziyareti kapsamında Papua Yeni Gine'ye sürpriz bir ziyaret düzenleyecek.

Açıklamada, Biden’ın Avustralya'ya geçtiği sırada Papua Yeni Gine'ye uğrayacağı aktarılarak, Biden’ın Papua Yeni Gine Başbakanı Marape ve diğer Pasifik Adası Forumu liderleriyle bir araya geleceği ifade edildi. Açıklamada, liderlerin iklim değişikliğiyle mücadele, deniz kaynaklarının korunması, esnek ve kapsayıcı ekonomik büyümenin ilerletilmesi, bölge ve ABD için kritik olan zorluklarda işbirliğini derinleştirmenin yollarını ele alacakları belirtildi.

Bir Pasifik ülkesi olarak ABD'nin Pasifik Adaları ile derin tarihi ve halklar arası bağları olduğuna dikkat çekilen açıklamada, söz konusu ziyaret ile Biden’ın Papua Yeni Gine’yi ziyaret eden görevdeki ilk ABD Başkanı olacağı aktarıldı.

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