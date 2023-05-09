Biden'dan bir ilk!

Açıklamada, Biden’ın Avustralya'ya geçtiği sırada Papua Yeni Gine'ye uğrayacağı aktarılarak, Biden’ın Papua Yeni Gine Başbakanı Marape ve diğer Pasifik Adası Forumu liderleriyle bir araya geleceği ifade edildi. Açıklamada, liderlerin iklim değişikliğiyle mücadele, deniz kaynaklarının korunması, esnek ve kapsayıcı ekonomik büyümenin ilerletilmesi, bölge ve ABD için kritik olan zorluklarda işbirliğini derinleştirmenin yollarını ele alacakları belirtildi.

Bir Pasifik ülkesi olarak ABD'nin Pasifik Adaları ile derin tarihi ve halklar arası bağları olduğuna dikkat çekilen açıklamada, söz konusu ziyaret ile Biden’ın Papua Yeni Gine’yi ziyaret eden görevdeki ilk ABD Başkanı olacağı aktarıldı.