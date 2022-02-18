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Dünya Biden ve Draghi Ukrayna krizini görüştü
Dünya

Biden ve Draghi Ukrayna krizini görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ve İtalya Başbakanı Mario Draghi Ukrayna-Rusya gerilimini ele aldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-18 05:31:00 -
Biden ve Draghi Ukrayna krizini görüştü

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Biden ve Draghi telefonda görüştü.

Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağını ve devam eden diplomatik ve caydırıcılık çabalarını ele alan iki lider, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine olan taahhütlerini de yineledi.

Görüşmede Biden ve Draghi, Ukrayna'yı işgal etmesi durumunda Rusya'ya ağır ekonomik yaptırımlar getirmeye hazır olduklarını bir kez daha dile getirdi.

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