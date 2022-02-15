Biden: Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa...

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceği iddialarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Joe Biden, oldukça sert ifadeler kullandı.

"Putin'e somut fikirler önerdik"

Rusya ile diplomasiye de savaşa da hazır olduklarını vurgulayan Biden, "Rusya’nın saldırılarına kararlı şekilde karşılık vermeye hazırız. Putin'e somut fikirler önerdik. Yeni silah kontrolü önlemleri, şeffaflık önlemleri ve stratejik istikrar önlemlerini masaya koyduk. Bunlar hem NATO hem de Rusya için geçerli." diye konuştu.

Temel prensiplerinden ödün vermeyeceklerini vurgulayan Biden, "Müttefiklerimiz ve ortaklarımız ile diplomatik çabaları sürdüreceğiz. Güç kullanılmasını ve inanılmaz insani zorlukları önleyecek olan diplomatik bir çözüm olduğu sürece bunun peşinden gideceğiz." dedi.

"Rus halkına silah doğrultmayacağız"

Biden'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Rusya ile diplomasiye ve Rusya’nın saldırılarına kararlı şekilde karşılık vermeye hazırız.

Rusya’nın saldırı gerçekleştirmesi hâlâ ihtimaller arasında. İşgal potansiyeli sürüyor.

Rus ordu birliklerinin üslerine döndüğünü doğrulayamadık.

Rus halkına silah doğrultmayacağız.

Rusya, Ukrayna'yı işgal ederse daha önce görülmemiş bir kısıtlama uygulayacağız.

Saldırı olursa bize saldırı olmuşçasına karşılık vereceğiz. Dünyadaki diğer ülkeler de karşılığını verir.

Rusya, Ukrayna'ya saldırırsa, o zaman kendi seçimimizle katılacağımız bir savaş olacak."