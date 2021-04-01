Biden konuştu! Altın yükselişe geçti

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD Başkanı Joe Biden’ın 2,25 trilyon dolarlık harcama planından umut bulmasıyla son dokuz ayın neredeyse en düşük seviyesinden toparladı. Gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 450 TL’nin üzerine çıktı.

Paketin 580 milyar dolarlık kısmıyla Amerika’daki üretimi güçlendirmeyi amaçlayan Biden, 400 milyar dolarlık kısım ile de yaşlı ve engellilerin bakımını iyileştirmeyi hedefliyor.

Dört kademeden oluşan sekiz yıllık yatırım planı, ulaşım için 620 milyar dolar harcama öngörürken, temiz su ve hızlı internet gibi altyapı projeleri içinse 650 milyar dolarlık bir harcama yapılacağına değiniyor.

Ons altın fiyatı

Altın, 2021’in ilk çeyreğini son 40 senedeki en kötü yıl başlangıç performanslarından biriyle kapatırken 9 çeyrekten son ilk defa bir çeyreği kayıpla kapatmış oldu.

Joe Biden’ın harcama planının enflasyonu körükleyeceğine ve altına olan talebi artıracağına dair beklentilerle ons altın fiyatı, açıklama sonrasında yüzde 1,5’ten fazla yükselerek 1.711 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Gram altın fiyatı

Sene başından bu yana Dolar/TL ’deki düşüşü takip ederek 400 TL’nin altına kadar gerileyen gram altın, dolar/TL’de son haftalarda yaşanan yükselişle neredeyse 2021 yılbaşındaki seviyelere ulaştımış durumda.

Hafta boyunca inişli çıkışlı bir seyir izleyen gram altın, dolar/TL yatay seyrederken küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip ederek 454 TL seviyesine ulaştı.