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Yerel Bıçaklı kavgayı ayırmaya çalışan polis de...
Yerel

Bıçaklı kavgayı ayırmaya çalışan polis de...

Yeniakit Publisher
2023-06-03 17:50:00 -
Bıçaklı kavgayı ayırmaya çalışan polis de...

Erzurum'da husumetli iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada taraflardan birisi ile olaya müdahale eden bir polis yaralandı.

Erzurum'da husumetli iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada taraflardan birisi ile olaya müdahale eden bir polis yaralandı.

Merkez Yakutiye ilçesi Cumhuriyet Caddesi'nde kızlarıyla yürüyen B.B, arkasından gelen ve ismi öğrenilemeyen iki kişi tarafından darbedildi.

Darbeden kişilerin yakınlarının da dahil olduğu kavgada B.B. başından yaralandı.

Caddede görevli bir polis memuru da kavga sırasında bir şüphelinin elinden bıçağı almaya çalışırken elinden yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralı polisi ve B.B'yi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İki kişinin de hafif yaralandığı kavgaya karışan şüpheliler olay yerine gelen takviye polislerce gözaltına alındı.

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