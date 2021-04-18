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Eğitim Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri
Eğitim

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Öğrencilerin başarı durumuna göre çeşitli üniversiteler bulunmaktadır. Bu üniversite girmek için YKS sınavına girmek gerekir. YKS sınavına girecek öğrenciler, hedefledikleri üniversitelerin taban puanlarını ve kontenjan sayılarını merak ediyor. Peki, Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 2021 taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-18 13:12:00 -
Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 2021 taban puanları ve yüzdelik dilimleri

Türkiye’de üniversiteye geçiş yapmak için YKS sınavına girmeniz gerekmektedir. ÖSYM’den yapılan açıklamaya göre, YKS sınavı üç oturum şeklinde düzenlenecek. 2021-YKS 1. Oturum (TYT) 26 Haziran’da, YKS 2. Oturum (AYT) ve YKS 3. Oturum (YDT)27 Haziran’da yapılacak. İşte merak edilen haberin detayları…

Bezmiâlem Vakıf Üniversitesi 4 yıllık taban puanları 2021, yüzdelik dilimleri ve kontenjan sayıları kaçtır?

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ÖSYM YKS üniversite tercih kılavuzu için tıklayınız…

YKS sınavında kaç soru var ve hangi konular olacak?

TYT sınavında 40 Temel Türkçe, 40 Matematik, 7 fizik, 7 kimya, 6 biyoloji, 5 din kültürü, 5 felsefe, 5 tarih ve 5 coğrafya sorusu sorulacak.

AYT' de 40 matematik, 40 fen bilimleri, 40 Türk Dili Edebiyatı-Sosyal Bilimler 1 ve 40 Sosyal Bilimleri 2 testi karşımıza çıkacak.

YDT sınavında ise 80 yabancı dil sorusu sorulacak.

 

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