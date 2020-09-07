Beyrut'tan yeni görüntü! O anlar yürek sızlattı
Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki patlamaya ilişkin yeni görüntüler geldi. Bir vatandaşın elindeki bebeğin görüntüsü yürek burktu.
Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos’ta yaşanan büyük patlama sonrası yeni görüntüler geldi.
Beyrut Limanı'ndaki büyük patlamanın ardından dünya basınına patlama anına ilişkin fotoğraflar yansıdı.
Birçok vatandaşın patlamadan etkilendiği video ve fotoğraflar sosyal medyada yürek burktu.
Beyrut’tan gelen yeni görüntülerde bir vatandaşın elindeki bebeğin görüntüsü dikkat çekti. Patlama sonrası hastanenin yerle bir olduğu ve vatandaşların kanlar içinde kaldığı görüntülendi. Kameralara yansıyan bebeğin o anları sosyal medyada üzüntüyle karşılandı.
171 kişi yaşamını yitirmişti
Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını belirtmişti.
Patlamada 171 kişi hayatını kaybederken 6 bin kişinin de yaralandığı bildirilmişti. 120 yaralanın tedavi gördüğü, 1500 civarında da özel tedavi isteyen yaralı bulunduğu aktarılmıştı.