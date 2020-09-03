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Dünya Beyrut'taki patlamadan 30 gün sonra hayrete düşüren olay
Dünya

Beyrut'taki patlamadan 30 gün sonra hayrete düşüren olay

Ağustos ayında Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlamadan 30 gün sonra arama kurtarma ekiplerine ait köpeklerin enkaz altında canlı bir kişinin olabileceğine dair sinyal verdiği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 23:42:00 -
Beyrut'taki patlamadan 30 gün sonra hayrete düşüren olay

4 Ağustos’ta Lübnan’ın başkenti Beyrut’ta meydana gelen patlama sonrası Beyrut Limanı ve yakınındaki bölgeler yıkılmış. Meydana gelen patlamada en az 190 kişi ölmüş, 6 bin 500’den fazla kişi de yaralı olarak kurtulmuştu.

Beyrut Valisi Mervan Abbud patlamadan 30 gün sonra yaptığı açıklamada, Şili’den aramakurtarma çalışmalarına destek için gelen ekibin Gemmayzeh bölgesinde enkaz altında canlı bir kişi tespit etmiş olabileceğini söyledi.

Köpekler koku aldı

Vali Abbud, Şili ekibinin yanında eğitimli köpeklerin ve gelişmiş cihazların olduğunu belitirken, arama kurtarma köpeklerinin enkaz altından koku alarak, sinyal verdiğini söyledi.
Köpeklerin anormal davranışı sonrası cihazları ile enkazı tarayan Şili ekibinin enkaz altında 1 kişinin canlı olabileceği sonucuna vardığı açıklandı.

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