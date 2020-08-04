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Aktüel

Beyrut'ta meydana gelen patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala insanların olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 19:51:30 -
Beyrut'ta meydana gelen patlamanın etkisiyle 3 katlı bir binanın yıkıldığı, enkaz altında hala insanların olduğu belirtildi.
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