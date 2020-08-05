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Aktüel

Beyrut Valisi Abbud: "Yüz binlerce kişi, 2-3 aydan önce evlerine dönemez"

Yeniakit Publisher
2020-08-05 13:28:47 -
Beyrut Valisi Abbud: "Yüz binlerce kişi, 2-3 aydan önce evlerine dönemez"

BEYRUT (AA) - Beyrut Valisi Mervan Abbud, limandaki patlama nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce kişinin iki ya da üç aydan önce evlerine dönemeyeceğini söyledi.

Vali Abbud, yaptığı basın açıklamasında, "Beyrut, felaket bölgesi oldu. Şehrin yarısı yıkıldı. Patlama sonucu evlerini terk etmek zorunda kalan yüz binlerce kişi, 2-3 aydan önce evlerine dönemez." ifadelerini kullandı.

Abbud, şu ana kadar kaybolanların sayına ilişkin net bir rakam olmadığını dile getirdi.

Vali daha önceki açıklamasında da Beyrut Limanı’nda meydana gelen patlamanın 3 ila 5 milyar dolar hasara yol açtığını belirtmişti.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki limanda dün patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış, ardından tüm kenti sarsan çok güçlü bir patlama meydana gelmişti.

Lübnan Kızılhaçı, Beyrut'ta meydana gelen patlamada 100 kişinin hayatını kaybettiğini, 4 bin kişinin ise yaralandığını bildirmişti.

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