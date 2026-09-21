Beyoğlu'nda taksiye tekme atan motosikletli tutuklandı: 'Git bunları kaportacıya yaptır'

Beyoğlu Kabataş'ta trafikte tartıştığı ticari taksinin şoförünü iddiaya göre elindeki kesici aletle tehdit eden, araca tekme atıp "Git bunları kaportacıya yaptır" diyen 18 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ahmet Efe Ç. tutuklandı. Yaşananlar, araçta bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gece saat 01.35 sıralarında Ömer Avni Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Beşiktaş yönünden Kabataş'a giden 34 TDV 83 plakalı taksinin şoförü Can Ç. (30) ile 34 NFC 020 plakalı motosikletin sürücüsü Ahmet Efe Ç. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Ahmet Efe Ç., elindeki kesici aletle taksinin yanına gelerek şoföre küfür edip tehditte bulundu, ardından araca tekme attı.

"İstediğini çek, hiç fark etmez"

Görüntülerde, araçtaki kadının polisi aradığını söylemesi üzerine şüphelinin "Polisi çağır" dediği, "Bak beni tahrik etme" sözlerinin ardından da taksiye vurduğu anlar yer alıyor. Kadının "Abicim hepsi kayıt içinde" sözlerine Ahmet Efe Ç., "İstediğini çek, hiç fark etmez. Çek dostum ne olacak. Git şimdi bunları kaportacıya yaptır tamam mı" karşılığını verdi. Şüpheli daha sonra araca yeniden vurdu.

Taksi şoförü Can Ç., polis merkezine giderek şüpheliden şikayetçi oldu. Karaköy Polis Merkezi Amirliği ekipleri, motosikletin plakası üzerinden yürüttüğü çalışmada sürücünün Ahmet Efe Ç. olduğunu belirledi. Emniyete 2 geliş kaydı bulunduğu tespit edilen şüpheliyi ekipler yakaladı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Efe Ç., "Mala zarar verme", "Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "Kasten yaralama" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.