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Yerel

Beyoğlu'nda silahlı saldırı: Yaralayıp açıp kaçtı

Beyoğlu'nda bir şahıs, iş yerinin önünde oturan adamı silahla yaralayarak kaçtı.

Yeniakit Publisher
2021-05-24 16:33:00 -
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: Yaralayıp açıp kaçtı

Alınan bilgiye göre, Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde bir iş yerinde önünde oturan kişi henüz belirlenemeyen nedenle silahlı saldırıya uğradı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kimliğini belirlediği şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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