Beyni güçlendiren kısa tavsiyeler, iyi gelen besinler

Sık sık yaşla birlikte hafızanın ve sebep sonuç ilişkisi kurma, tepki verme gibi diğer zihinsel fonksiyonların zayıfladığını duyarız. Ama üzülmeyin hala umut var. Çünkü beyin bazı yöntemlerle yeniden yapılandırılabiliyor.

Satranç oynamak nasıl beyin gelişimi açısından faydalıysa aşağıda verdiğimiz yöntemler beyin gelişimine katkıda bulunacak egzersizlerdendir. Sabahları çok az vakit ayırarak dinç bir beyne sahip olabilirsiniz.

Adınızın baş harfiyle başlayan 2 adet kelime söyleyin. Yıl içindeki ayları alfabetik sıraya göre söyleyemeye çalışın. 3 tane söylemeniz yeterli.

İnsan beyni hala keşfedilmemiş sırlarla dolu. Ancak keşfedilen en önemli özelliğine göre beynimize ne kadar sorumluluk yüklersek bizi o kadar mahçup etmeyecektir. Bu nedenle onu biraz zorlayın, doğum tarihinizdeki rakamları toplayın, çıkartın, bölün, çarpın.

Haftanın günlerini alfabetik sıraya göre tersten başlayarak söyleyemeye çalışın

Doğum tarihinizdeki rakamları toplayın, çarpın, çıkartın

Hareket halindeyken ezberleme tekniği yapın. Araştırmalarla kanıtlanmış ve aktörlerin epeydir kullandığı bir teknik bu. Bir metni hareket halindeyken ezberlemeye çalışırsanız, bilgi zihninizde çok daha kalıcı olabiliyor. Uygulanışı: Diyelim bir sunum yapmanız, bir sınava hazırlanmanız ya da yapacağınız işi zihninizde iyice yerine oturtmanız gerekiyor. Düşüncelerinizi kafanızda yürürken ya da dans ederken çevirmeyi deneyin.

5 adet Kırmızı ve Mavi nesnelere odaklanın

Bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan uzaklaşıp evinizde bulunan eşyalara şöyle bir göz atın. 5 mavi eşya 5 kırmızı eşya bulmaya çalışın. Bu bile beynimiz için önemli bir harekettir.

İnsanın bağırsaklarında beyinle bağlantılı ortalama yüz trilyonu aşkın mikrop bulunuyor. Bunların dengesi beynin sağlığı için hayati önem taşıyor. Beyin hücrelerinin yapı maddesi yağdır. O yüzden yediklerinizin bir miktar yağ da içermesi beslenme için hayati önem taşır. Özellikle de fındık, fıstık, çekirdekler, avokado ve balıktaki yağ sağlıklı yağlardır. Ayrıca biberiye ve zerdeçalın da beyin sağlığı için faydalı olduğu biliniyor.

Bu besinlerde beyne iyi geliyor