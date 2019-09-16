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Beykoz’da binlerce kişi Serebral Palsi hastalığına dikkat çekmek için gökyüzüne ışık tuttu

Geleneksel hale gelen Beykoz Çayır Festivali’ne katılan binlerce kişi Serebral Palsi hastalığına dikkat çekmek amacıyla cep telefonlarıyla ışık gösterisi yaptı.

16 Eylül 2019 Pazartesi 09:31
Beykoz’da binlerce kişi Serebral Palsi hastalığına dikkat çekmek için gökyüzüne ışık tuttu

Geleneksel hale gelen Beykoz Çayır Festivali’ne katılan binlerce kişi Serebral Palsi hastalığına dikkat çekmek amacıyla cep telefonlarıyla ışık gösterisi yaptı. Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, bundan sonra Serebral Palsi hastaları ve ailelerinin yaşamlarını kolaylaştıracak düzenlemeler yapma gayreti içerisinde olacaklarını söyledi. Mustafa Ceceli ise Beykoz Çayırı’nda kendisini bekleyen binlerce hayranını şarkılarıyla coşturdu.


Beykoz’daki yöre derneklerinin katılımıyla Serebral Palsi hastalığına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen Beykoz Çayır Festivali, Mustafa Ceceli konseriyle başladı. Beykoz Çayırı’nda 19 yöre derneğinin renkli kültür ve geleneklerini sergilediği festival, 25 Eylül Çarşamba gününe kadar devam edecek. 10 gün boyunca birbirinden ünlü sanatçıların sahne alacağı Beykoz Çayır Festivali’nde ayrıca çocuklar için oluşturulan alanda şişme maskotlar, palyaço, Nasreddin Hoca, çim adam, rüzgar gülü ve Karagöz - Hacivat kukla atölyeleri, ikram durakları, maskot bando, labirent, kaydırak oyun bölümleri yer alıyor. Bir yandan da yöresel yemeklerin ve yarışmaların yapıldığı festivaldeki kültür stantlarında tanıtımlar yapılırken, satış stantlarında ise davetlilere yöresel ürünler sunuluyor. Festivalin ilerleyen günlerinde sahne alacak isimler arasında Turgay Başyayla, Orhan Hakalmaz, İsmail Türüt, Koliva ve Faruk K. Bulunuyor.


Yöresel derneklerin karma folklor gösterileriyle başlayan festivalin açılış programında, Serebral Palsi hastalığına dikkat çekildi. Serebral Palsi’den mustarip çocuklar ve ailelerin katıldığı etkinlikte, hastalıkla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 19 yöre derneği ve Beykozlular tek yürek oldu. TGRT Haber Spikeri Mehmet Aydın’ın sunumuyla gerçekleşen açılış programına Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, milletvekilleri, siyasi parti temsilcileri, STK temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı. Programın Serebral Palsi konusuna dikkat çekmek amacıyla sosyal medyada ‘trend topic’ olmaya hızla ilerlediği dakikalarda, konser alanındaki binlerce vatandaş cep telefonlarının ışıklarıyla bu amaca destek verdi.


Festivale katılan vatandaşlara hitap eden Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, “Bu organizasyonun gerçekleşmesinde belediyemizin her biriminin büyük katkıları oldu, olmaya da devam edecek. Mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biz bu etkinlikler süreci içinde ne yapmak istiyoruz, Serabral Palsi denilen rahatsızlığa yakalanmış olan vatandaşlarımıza, evlatlarımıza, onların ailelerine, dikkat çekmek istiyoruz. Hayatın bu tarafı da var. Böylesine zorluklar da var. O anneler, o babalar, o eli öpülesi anne babalar. Onlara kolaylık diliyorum. Dünyada cennetlik insan görmek istiyorsanız, bu annelerimiz, bu babalarımız. Bu fedakarlığı yapan o değerlerimiz. Biz bu ailelerimize ve onların evlatlarına, bu hastalığa dikkat çekmek istedik. Sonrasında Beykoz Belediyesi olarak ne yapabiliriz, nasıl adım atabiliriz, onunla ilgili de çalışmamız devam ediyor. Süreç içinde inşallah kardeşlerimizin, ailelerimizin, hastalarımızın yaşamını kolaylaştıracak adımlar atmanın gayreti içerisinde olacağız” dedi.


Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Başkan Murat Aydın, “19 tane dernek saydık ama, burada 81 vilayet var. Bu ülkenin farklı kentlerinden İstanbul’a, Beykoz’a geldik. Osmanlı coğrafyasından geldik. Önce komşu olduk, sonra akraba olduk. Bu ülkenin birliğine, dirliğine katkı verdik. İstanbul Türkiye’nin adeta çimentosu gibidir. Diyarbakırlıyla Edirneli, Hataylıyla Sinoplu, Osmanlı coğrafyasının farklı yerlerinden gelen insanlar, öncelikle biz burada komşu olduk, sonra akraba olduk, sonra ay yıldızlı bayrağımızın geleceğine katkı verdik. İşte geldiğimiz coğrafyadaki alt kültürlerin unutulmaması, ata yurtlarının hatırlanması ve oradaki zenginliklerin Beykoz’umuz aracılığıyla İstanbul’a ve tüm Türkiye’ye yayılması için de bu etkinlik önemli bir fonksiyon icra edecektir” ifadelerini kullandı.


Konuşmasının ardından Başkan Murat Aydın, Serebral Palsili çocuklar ve ailelerini sahneye davet edip protokol üyeleriyle birlikte toplu fotoğraf çektirdi.


Açılış etkinliğinin sonunda ise ünlü sanatçı Mustafa Ceceli, kendisini bekleyen binlerce vatandaşın alkışları arasında sahneye çıktı. Birbirinden güzel şarkıları art arda seslendiren Ceceli’ye dinleyicileri de hep bir ağızdan eşlik etti. Gecenin sonunda Beykozlular müziğe doydu.

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Haber Tarihi: 16 Eylül 2019 Pazartesi 09:31
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