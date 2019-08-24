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Beyin kanaması geçiren genç kız, 9 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu

Erzincan'da şiddetli baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran ve beyindeki damar yumağında kanama başlayan üniversiteli genç kız, 9 saatlik operasyonun ardından şifa buldu- Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Barış Özöner:"Hastanın damar yumağı yırtılmış ve kanamıştı. Kanama talihsizlikle beynin 3 bölgesine açılmıştı. Hastamızı ameliyata aldık. Ameliyat sonrası hastayı yoğun bakıma aldık. Yaptığımız kontrollerde damar yumağı dediğimiz topu tamam çıkardığımızı anladık. Kısa süren yoğun bakım tedavisinin ardından hastamızı servise aldık, toparladı sayılır. Ameliyat başarılı geçti"- Hasta Eda Karaarslan:"Bir anda çok şiddetli baş ağrısı oldu. Baş ağrısıyla annemin babamın yanına ağlayarak gittim. Onlar da hemen hastaneye götürdüler. Şu an gayet iyiyim, doktorlarımızın sayesinde daha da iyi olacağım"

24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:26
Beyin kanaması geçiren genç kız, 9 saat süren ameliyatla sağlığına kavuştu

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da şiddetli baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran ve beyindeki damar yumağında kanaması olan üniversiteli genç kız, 9 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

İstanbul'dan ailesi ile memleketi Erzincan'a bayram tatiline gelen üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Eda Karaarslan, 15 gün önce şiddetli baş ağrısı ve bilinç kaybı nedeniyle Binali Yıldırım Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu.

Yapılan tetkiklerde Karaarslan'a beyinde atardamar ile toplardamar arasında bir damar yumağı oluşması ve kanamaya neden olan "AVM damar yumağı" teşhisi konuldu.

Beyin ve Sinir Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Barış Özöner ve 5 kişiden oluşan ekip tarafından ameliyata alınan Eda Karaarslan, hastanede ilk kez yapılan ve yaklaşık 9 saat süren operasyon sonrası sağlığına kavuştu.

Dr. Özöner, AA muhabirine, hastanın yaklaşık 15 gün önce hastaneye baş ağrısı, el ve ayak kuvvetsizliği ve bilinç kaybı şikayetiyle müracaat ettiğini söyledi.

Yapılan inceleme sonucu hastada "damar yumağı" olarak adlandırılan ve "AVM" denilen patolojiyle karşılaştıklarını anlatan Özöner, "Hastanın damar yumağı yırtılmış ve kanamıştı. Kanama talihsizlikle beynin 3 bölgesine açılmıştı. Hastamızı ameliyata aldık. Ameliyat sonrası hastayı yoğun bakıma aldık. Yaptığımız kontrollerde damar yumağı dediğimiz topu tamam çıkardığımızı anladık. Kısa süren yoğun bakım tedavisinin ardından hastamızı servise aldık, toparladı sayılır. Ameliyat başarılı geçti." dedi.

Barış Özöner,Eda Karaarslan'ı kısa sürede taburcu edeceklerini ve sağlık durumunun iyi olduğunu da kaydetti.

Bu ameliyatı Erzincan'da ilk kez yaptıklarını ve bu hastalığın sık görülmediğini dile getiren Özöner, şöyle devam etti:

"Beyni besleyen damarlar var, ilk önce atar damar olarak geliyor, daha sonra toplayıcı damar olarak beyinden çıkıyor. Bu damar yumağı patolojilerinde böyle bir yumak oluşuyor. Bunlar normalde olmaması gereken şeyler. Bunların kanama riski oluyor. Bunlar çok sık görülen patolojiler değiller. Erzincan'da benzer ameliyatlar yapıldı ama bu kadar kanaması olan bir hasta ilk defa ameliyat edildi."

Eda Karaarslan da sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu belirterek, "Bir anda çok şiddetli baş ağrısı oldu. Baş ağrısıyla annemin babamın yanına ağlayarak gittim. Onlar da hemen hastaneye götürdüler. Şu an gayet iyiyim, doktorlarımızın sayesinde daha da iyi olacağım." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 13:26
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  2. beyin cerrahı
  3. Binali Yıldırım Üniversitesi Müngücek GaziEğitim ve Araştırma Hastanesi
  4. Erzincan

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