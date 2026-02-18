Beyaz Saray'dan İran'a açık tehdit: "Saldırı için gerekçemiz çok!"

  • İSTANBUL
ABD-İran hattında diplomasi ve askeri tehditler aynı anda masada. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Levavit, İran’a saldırı için ellerinde çok sayıda gerekçe olduğunu belirterek "Anlaşma yapmak akıllıca olur" uyarısında bulundu.

Cenevre'deki nükleer müzakerelerden gelen olumlu sinyallerin hemen ardından, Beyaz Saray'dan tansiyonu zirveye taşıyan bir açıklama geldi. ABD ordusunun bölgeye askeri yığınağını artırdığı ve dev uçak gemisi USS Gerald R. Ford'un Fas açıklarında görüldüğü bir dönemde, Washington'dan "saldırı" sinyali verildi.

WASHINGTON'DAN "AKILLI OL" ÇIKIŞI: MASADAKİ SALDIRI SENARYOLARI

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Levavit, düzenlediği basın toplantısında İran'a yönelik sert ifadeler kullanarak, "İran'a saldırı yapmak için birçok gerekçe öne sürülebilir. İran'ın anlaşma yapması akıllıca olur" dedi. Bu açıklama, ABD'nin müzakere masasında elini güçlendirmek için askeri seçeneği sıcak tuttuğu şeklinde yorumlandı.

TAHRAN’DAN REHBERLİK CEVABI: "ZORBALIĞA GEÇİT VERMEYİZ"

Söz konusu tehditkar açıklama yapıldığı sırada halka seslenen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise, ABD cephesine cevap niteliğinde bir konuşma yaptı. Pezeşkiyan, "Savaşmak istemiyoruz ancak zorla bir dayatma yapılırsa boyun eğmeyiz" diyerek, Washington’ın tehdit diliyle sonuç alamayacağını vurguladı.

CENEVRE'DEKİ KRİTİK UZLAŞI: TEMEL İLKELERDE ORTAK NOKTA

Askeri yığınak ve sert söylemlere rağmen, dün Cenevre'de yapılan müzakerelerin ikinci ayağı kağıt üzerinde olumlu geçti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ABD ile temel ilkeler konusunda anlaşmaya vardık" diyerek uzlaşı sinyali vermişti. Bu durum, sahadaki askeri hareketlilik ile masadaki diplomasi arasındaki çelişkiyi de gözler önüne serdi.

İLK GÖRÜŞME UMMAN'DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Haziran 2025'teki saldırılarla kesilen süreç, Umman'ın arabuluculuğuyla yeniden hayat bulmuştu.Maskat’ta ayrı odalarda mesajlaşan heyetlerin başlattığı bu trafik, bölge ülkelerinin çabalarıyla Cenevre’ye kadar taşındı. Ancak Beyaz Saray’ın "saldırı gerekçesi" çıkışı, Umman’da temelleri atılan bu hassas dengenin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha gösterdi.

 

