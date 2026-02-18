Ekrem'in casusluk davasında sıcak gelişme: İddianame kabul edildi

  • İSTANBUL
İstanbul’u hizmete aç bırakan, adı yolsuzluk, diploma sahteciliği ve şaibeli işlerle anılan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun karanlık defteri açılıyor. Aralarında Merdan Yanardağ, Hüseyin Gün ve Necati Özkan’ın da bulunduğu şer şebekesi hakkında hazırlanan ‘Askeri ve Siyasal Casusluk’ iddianamesi kabul edildi. Görevden uzaklaştırılan ve tutuklu yargılanan İmamoğlu, 11 Mayıs’ta 20 yıl hapis istemiyle hakim karşısına çıkacak!

Türkiye’nin milli güvenliğini hedef alan kirli operasyonların odağındaki isimler için çember daraldı. İBB Başkanlığı döneminde adı hizmetten çok skandallarla, kara para aklama iddialarıyla ve sahte diploma cüretiyle anılan Ekrem İmamoğlu ile suç ortakları hakkında yürütülen "Casusluk" soruşturmasında yeni gelişme yaşandı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, hazırlanan iddianameyi kabul etti.

İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 4 şüpheli hakkında hazırlanan ve "siyasal casusluk" suçundan 15 yıldan 20'şer yıla kadar hapis istenen iddianame üzerindeki incelemesini tamamlayarak, tensip zaptını düzenledi.

Buna göre mahkeme, siyasal veya askeri casusluk suçuna ilişin kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin bulunduğunu, atılı suçun vasıf ve mahiyeti ile sanıkların henüz savunmalarının alınmadığını, delil toplama işlemlerinin henüz tamamlanmadığını belirterek, bu gerekçelerle sanıklar İmamoğlu, Özkan, Yanardağ ve Gün'ün tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 11 Mayıs saat 10.00'da Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu kampüsü içerisinde bulunan duruşma salonunda yapılmasını kararlaştırdı.

Heyet, duruşmanın burada yapılabilmesi ve güvenlik önlemlerinin alınması için Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve Silivri İlçe Jandarma Komutanlığına müzekkere yazılmasına da hükmetti.

