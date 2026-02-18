‘Sadece arazisine 120 milyon dolar veren varsa…’! Avukat Yaşar Baş Turhan Çömez’i nakavt etti

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, katıldığı bir televizyon programında, Gemlik Gübre Fabrikası ile ilgili bazı iddialarda bulunmuştu. Çömez, “600 milyon dolarlık Gemlik Gübre'yi yandaşlarına 83 milyon dolara üstelik 5 yıl vadeli sattılar. Sadece arazisine bile 120 milyon dolar veren vardı” ifadelerini kullanmıştı.

Çömez’in bu iddialarına AK Parti Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı aynı zamanda Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı da olan Avukat Yaşar Baş yanıt verdi.

Baş’ın sosyal yaptığı paylaşım şöyle:

“Sadece arazisine 120 milyon dolar veren varsa, niye ihaleye girip almamış ki?

Yandaşlara mı satılmış?

Gemlik Gübre’yi satın alan muhalif bir aile yav…

Bu kadar da sallamayın…”

Yaşar Baş’ın yaptığı bu paylaşım sosyal medyada gündem oldu.