Parasını vererek bile alamıyorlar! İşte Türkiye düşmanlarını tir tir titreten silah: Karaok!

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Roketsan, kentin üretim gücünü ve akademik birikimini savunma sanayisiyle buluşturmak için önemli bir adım attı. Kentteki sanayicilerin savunma sanayi alanında Roketsan ile ortak çalışma yapabilmesi için stratejik iş birliği protokolü imzalandı.

PARASINI VEREN BİLE ALAMIYOR

Törende konuşan Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, Türkiye’nin tanksavar füzelerinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığı açısından gerçekten çok önemli etkisi olduğuna dikkat çekerek, "Burada Karaok, dünyada en fazla aranan ürünlerden bir tanesi. Şu anda parasını verseniz de alamayacağınız bir ürün. Tek bir kişi tarafından atılabilen ve büyük tank sistemleri dahil hepsini imha edilebilecek niteliğe sahip bir silah. Şu anda dünyada üretimi çok kısıtlı” diye konuştu.

İkinci, ayrıca, “Atmaca’nın özelliği, şu anda bizim bütün gemilerimizde Atmaca entegrasyonu yapılıyor. Atmaca’nın kabiliyetlerinin birçoğunu bizim karşımızda olan ülkeler bilmiyor. Çünkü Atmaca’nın üzerindeki teknolojiler, dünyanın en gelişmiş seyir füzelerinden bir tanesi haline getiriyor onu. Bu bilinmezlik unsuru da aslında dışarıdan aldığınız bir üründen çok daha büyük bir caydırıcılık sağlıyor, özellikle bize karşı denizde harekat gerçekleştirmek isteyen ülkeler için” dedi.

Törenin sonunda Prof. Dr. Yiğit ve İkinci, iş birliği protokolünü imzaladı.