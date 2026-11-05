Beyaz Saray'da kurbanlık koç arayışı başladı! Sandıkta tokadı yiyen Sarı Kafa panikte: Fatura Hegseth’e mi kesiliyor?

ABD'de ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin ağır yenilgi almasının ardından gözler Savunma Bakanı Pete Hegseth'e çevrildi. ABD basınına göre İran savaşının seçim sonuçlarına etkisi tartışılırken Trump'ın danışmanlarına Hegseth'in görevde kalıp kalmaması gerektiğini sorduğu öne sürüldü. Beyaz Saray'da görevden alma iddiaları gündem oldu.

Trump, Savunma Bakanı Hegseth'i görevden alabileceğini yazdı. ABD'deki ara seçimlerde Demokratların Kongrenin her iki kanadında da çoğunluğu kazanmasının ardından, Cumhuriyetçiler ağır yenilginin nedenlerini sorgulamaya başladı.

DW'de yer alan habere göre, ABD'nin İsrail ile birlikte başlattığı İran savaşı, partinin uğradığı hezimetin en önemli nedenlerinden biri olarak gösteriliyor. Bu değerlendirmeyi ilk yapanlardan biri Başkan Yardımcısı JD Vance oldu. Başkan Donald Trump'ın Ortadoğu politikaları ile arasına mesafe koyarak "seçimi kaybetmemizin nedeni savaş" diyen Vance, bunun Senatoyu kaybetmeye değip değmediğini sordu.

ABD Başkanı'nın halefi olabilecek isimler arasında gösterilen Vance'in sosyal medyadan yaptığı bu açıklamaya ilk aşamada Trump'tan itiraz gelmedi. Konuya ilişkin bir soruyu yanıtlayan Trump, "Bence bu büyük ölçüde doğru" dedi.

Ancak yine de İran savaşını savunan Trump, İran'ın nükleer silah üretme ihtimaline işaret ederek "Bu savaş söz konusu olduğunda farklı bir şey yapmazdım" diye konuştu.

İkinci kez seçilmeden önce, savaşları bitirme ve hayat pahalılığını sona erdirme vaadinde bulunan Trump'ın bu sözünü yerine getirememesi, İran savaşı nedeniyle ülkede akaryakıt fiyatlarının yükselmesi ABD Başkanı üzerindeki baskıyı artırıyor.

Başkan Donald Trump'a "savaşa son ver" çağrıları yapılırken ABD medyasında yer alan haberlere göre, Cumhuriyetçiler arasında savaşın sorumlusunun Savunma Bakanı Pete Hegseth olduğunu düşünenlerin sayısı artıyor.

Trump ise "Hegseth'i görevden almayı düşünüyor musunuz" şeklindeki bir soruya "Hayır, düşünmüyorum, işini iyi yapıyor" yanıtını vererek Savunma Bakanı'na arka çıktı. Ancak Trump'ın kamuoyu önündeki bu desteğine rağmen Hegseth'in geleceğine ilişkin Beyaz Saray'da spekülasyonlar yapıldığı belirtiliyor.

FATURA SAVUNMA BAKANI HEGSETH’E ÇIKAR MI?

CBS News'in konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Cumhuriyetçilerin aldığı ağır yenilginin ardından Trump, Hegseth'in görevde kalıp kalmaması gerektiğini danışmanlarına sordu.

Ancak CBS News'e bilgi veren kaynaklar, Başkan'ın Hegseth'i görevden alma yönünde henüz bir karar almadığını aktardı.

Habere göre, bazı Beyaz Saray yetkilileri ise Cumhuriyetçilerin yenilgisinin sorumluluğunun İran savaşında önemli rol oynayan ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dan Caine'ye yüklenebileceğini değerlendiriyor.

Fox News da Hegseth'in geleceğine ilişkin Beyaz Saray yetkililerinin değerlendirmelerini aktardı. Bir Beyaz Saray yetkilisi, Fox News'a yaptığı açıklamada, "İran savaşı olmasaydı seçim sonuçları çok farklı olurdu" dedi. Yetkili, Trump'ın sonunda eski Fox News sunucusu olan Hegseth'i sorumlu tutacağını savundu.

Washington yönetiminden bir diğer yetkili ise Hegseth'in görevden alınabileceğine dair işaretler bulunduğunu, ancak "Trump'ın bir anda fikir değiştirebileceğini" söyledi.

Fox News'a konuşan bir diğer kaynak da Hegseth'in İran'da istenen sonucu alamaması nedeniyle, İran'a yönelik yaptırımları yöneten Hazine Bakanı Scott Besssent'in daha fazla başvurulan bir isim hâline geldiğini aktardı.

Hegseth, savaşın en ateşli savunucularından biri olarak öne çıkmış, Mart ayında yaptığı açıklamada ABD'nin İran'a karşı "intikamını aldığını" iddia etmişti

ABD'nin İran'a yönelik yoğun hava saldırıları sona ermiş olsa da Tahran ile gerilim sürüyor. İran'a yönelik yeni bir askeri operasyon ihtimali de hâlâ gündemde.

Trump'a yakınlığıyla bilinen Fox News'e konuşan kaynaklara göre, Beyaz Saray'da İran'a yönelik yeni saldırılar değerlendiriliyor. Bu nedenle, böyle bir dönemde Pentagon'un başındaki ismin değiştirilmesinin zor olduğu ifade ediliyor.

HEGSETH’İN AZLEDİLMESİ GÜNDEME GELİR Mİ?

CNN'in haberine göre ise seçim yenilgisinin sorumluluğunu ilk etapta Başkan Trump'a yüklemek istemeyen Cumhuriyetçiler, Hegseth'i hedefe koydu.

Temsilciler Meclisinin Hegseth'in görevden alınması için gelecek hafta bir oylama yapabileceği belirtiliyor. Haberde, Temsilciler Meclisi üyelerinin birkaç gün içinde yapılacak oylamayla Savunma Bakanı'nı resmen kınamasının beklendiği aktarıldı.

Trump'a muhalif tutumuyla bilinen Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Thomas Massie CNN'e yaptığı açıklamada, Hegseth'in görevden azledilmesi için oylama sürecini başlatmayı planladıklarını söyledi. CNN'e bilgi veren birden çok Cumhuriyetçi kaynak da bu girişimin kabul edilmesini beklediklerini ifade etti.

Hegseth'in geleceğine ilişkin haberlerde ABD medyası, 2006 seçimlerini de hatırlatıyor. Irak savaşına yönelik eleştirilerin gölgesinde gerçekleşen 2006 ara seçimlerde Cumhuriyetçiler büyük bir yenilgi almış, bir gün sonra Başkan George W. Bush, dönemin Savunma Bakanı Donald Rumsfeld'in istifa ettiğini açıklamıştı.