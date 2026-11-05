İki doz ölümcül ilaç verildi ama ölmedi! Christa Pike’ın hastalığı ortaya çıktı

Tennessee’de 30 Eylül’de gerçekleştirilen ancak tamamlanamayan Christa Pike infazında yeni bir ayrıntı gündeme geldi. İki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen hayatta kalan 50 yaşındaki Pike’ın, infaz öncesinde kan hücrelerinin üretimini etkileyen ciddi bir rahatsızlığı bulunduğunun mahkemeye bildirildiği öğrenildi.

Avukatları infazdan aylar önce uyarmış

Pike’ın hukuk ekibi, müvekkillerinde trombositoz bulunduğunu ve bunun büyük olasılıkla miyeloproliferatif neoplazm adı verilen hastalık grubundan kaynaklandığını mahkemeye iletti. Miyeloproliferatif neoplazmlar, kemik iliğinin kan hücrelerini normalden fazla üretmesine yol açabilen kan kanseri türleri arasında yer alıyor. Avukatlar, Pike’ın sağlık durumunun ölümcül enjeksiyon sırasında ciddi akciğer ödemi riskini artırabileceğini ve bunun boğulma hissine yol açabileceğini savundu.

Özel iğne kullanılmasını da istemişler

Hukuk ekibinin uyarıları bununla sınırlı kalmadı. Pike’ın daha önce kan alınması sırasında sorun yaşadığı belirtilerek damar yolu açılırken komplikasyon riskini azaltacak özel iğnelerin kullanılması talep edildi. Ancak infaz 30 Eylül’de planlandığı şekilde başladı.

İki doz verildi, infaz tamamlanamadı

Christa Pike’a iki doz ölümcül enjeksiyon ilacı uygulandı. Kısa süre sonra ciddi komplikasyonlar gelişmesi üzerine infaz durduruldu ve Pike hastaneye kaldırıldı. Pike’ın altı gün sonra bilincini yeniden kazandığı, daha sonra cezaevine geri gönderildiği duyurulmuştu.

Ölüm cezası halen yürürlükte

Başarısız infazın ardından Tennessee’de yıl sonuna kadar diğer infazlar durduruldu ve Pike’ın infazında neyin yanlış gittiğine ilişkin inceleme başlatıldı. Tennessee Valisi Bill Lee ise mahkemeler farklı bir karar vermediği sürece Pike’ın ölüm cezasının yürürlükte kalacağını düşündüğünü söyledi.