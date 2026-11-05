  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Bayraktar, 2040 vizyonunu açıkladı! Türkiye'nin enerji planı belli oldu Erdoğan'ın ziyaret ettiği Güney Kore'de büyük siber saldırı! 37 şirket hedef alındı, milyonluk vurgun! Şamil Tayyar herkesin konuştuğu meseleye parmak bastı: Türkiye’nin ihtiyacı, yeni bir intibak düzenlemesidir Trump da Netanyahu da kaybetti! Katilleri sandık çarptı Numan Kurtulmuş’tan Terörsüz Türkiye açıklaması: Türklerle Kürtler arasında mesele yok! Esas mesele Türkiye ile emperyalistler arasında! Satmaya doyamadılar Seçim yenilgisinin faturası kafir Hegseth’e kesilecek Macron'un kabusu büyüyor: Fransa'da fahiş zamlar bardağı taşırdı Fatma Betül Sayan Kaya adliyede Hedefte değil panikte
Dünya İki doz ölümcül ilaç verildi ama ölmedi! Christa Pike’ın hastalığı ortaya çıktı
Dünya

İki doz ölümcül ilaç verildi ama ölmedi! Christa Pike’ın hastalığı ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İki doz ölümcül ilaç verildi ama ölmedi! Christa Pike’ın hastalığı ortaya çıktı

ABD’de 2 doz ölümcül enjeksiyon uygulanmasına rağmen hayatta kalan Christa Pike’ın infazından aylar önce ciddi bir sağlık sorununun mahkemeye bildirildiği ortaya çıktı.

Tennessee’de 30 Eylül’de gerçekleştirilen ancak tamamlanamayan Christa Pike infazında yeni bir ayrıntı gündeme geldi. İki doz ölümcül ilaç verilmesine rağmen hayatta kalan 50 yaşındaki Pike’ın, infaz öncesinde kan hücrelerinin üretimini etkileyen ciddi bir rahatsızlığı bulunduğunun mahkemeye bildirildiği öğrenildi.

 

Avukatları infazdan aylar önce uyarmış

Pike’ın hukuk ekibi, müvekkillerinde trombositoz bulunduğunu ve bunun büyük olasılıkla miyeloproliferatif neoplazm adı verilen hastalık grubundan kaynaklandığını mahkemeye iletti. Miyeloproliferatif neoplazmlar, kemik iliğinin kan hücrelerini normalden fazla üretmesine yol açabilen kan kanseri türleri arasında yer alıyor. Avukatlar, Pike’ın sağlık durumunun ölümcül enjeksiyon sırasında ciddi akciğer ödemi riskini artırabileceğini ve bunun boğulma hissine yol açabileceğini savundu.

 

Özel iğne kullanılmasını da istemişler

Hukuk ekibinin uyarıları bununla sınırlı kalmadı. Pike’ın daha önce kan alınması sırasında sorun yaşadığı belirtilerek damar yolu açılırken komplikasyon riskini azaltacak özel iğnelerin kullanılması talep edildi. Ancak infaz 30 Eylül’de planlandığı şekilde başladı.

 

İki doz verildi, infaz tamamlanamadı

Christa Pike’a iki doz ölümcül enjeksiyon ilacı uygulandı. Kısa süre sonra ciddi komplikasyonlar gelişmesi üzerine infaz durduruldu ve Pike hastaneye kaldırıldı. Pike’ın altı gün sonra bilincini yeniden kazandığı, daha sonra cezaevine geri gönderildiği duyurulmuştu.

 

Ölüm cezası halen yürürlükte

Başarısız infazın ardından Tennessee’de yıl sonuna kadar diğer infazlar durduruldu ve Pike’ın infazında neyin yanlış gittiğine ilişkin inceleme başlatıldı. Tennessee Valisi Bill Lee ise mahkemeler farklı bir karar vermediği sürece Pike’ın ölüm cezasının yürürlükte kalacağını düşündüğünü söyledi.

 

İdam edilmiş yine de ölmemişti: Pike'nin cellatları arasında ilginç diyalog!
İdam edilmiş yine de ölmemişti: Pike'nin cellatları arasında ilginç diyalog!

Dünya

İdam edilmiş yine de ölmemişti: Pike'nin cellatları arasında ilginç diyalog!

İdam edildi ama ölmedi! İki doz ölümcül ilaç verildikten sonra yaşananlar uzmanları şaşkına çevirdi
İdam edildi ama ölmedi! İki doz ölümcül ilaç verildikten sonra yaşananlar uzmanları şaşkına çevirdi

Dünya

İdam edildi ama ölmedi! İki doz ölümcül ilaç verildikten sonra yaşananlar uzmanları şaşkına çevirdi

İki doz ölümcül ilaç verildi ama ölmedi! Christa Pike yeniden idam edilecek mi?
İki doz ölümcül ilaç verildi ama ölmedi! Christa Pike yeniden idam edilecek mi?

Dünya

İki doz ölümcül ilaç verildi ama ölmedi! Christa Pike yeniden idam edilecek mi?

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23