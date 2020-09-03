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Dünya Beyaz Saray: Derin rahatsızlık duyuyoruz
Dünya

Beyaz Saray: Derin rahatsızlık duyuyoruz

Beyaz Saray, Almanya'nın Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiği açıklaması nedeniyle derin rahatsızlık duyduklarını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 22:00:00 -
Beyaz Saray: Derin rahatsızlık duyuyoruz

Almanya'nın Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın zehirlendiği açıklamasının yankıları devam ediyor. ABD'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Almanya'nın açıklamasından dolayı derin rahatsızlık duyduklarını kaydederek Rusya'dan yaptıklarının hesabının sorulması amacıyla uluslararası toplumla çalıştıklarını bildirdi.

Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında, gündemdeki maddeler hakkında konuşan ve gazetecilerin sorularına cevap veren McEnany, basın toplantısına Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, California'daki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sebebiyle kapalı olması gereken bir güzellik merkezine maskesiz olarak girdiği görüntüleri paylaşarak başladı. Beyaz Saray Sözcüsü, Pelosi'nin bu eylemine sert çıktı.

McEnany, Pelosi'nin koronavirüs hususunda Trump yöntemini eleştirdiğini hatırlatarak Pelosi'nin şu anda kendi dediğinin yapılması, yaptığının ise yapılmaması mesajını verdiğini söyledi.

Pelosi'nin güzellik merkezinin sahibini de zor duruma düşürdüğünü söyleyen Beyaz Saray Sözcüsü McEnany, Pelosi'nin ABD halkından özür dilemesi gerektiğini vurguladı.

Almanya'nın zehirlenme açıklaması

McEnany, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Rus muhalif Navalnıy'ın zehirlendiğiyle ilgili açıklaması nedeniyle ise bu haberlerden dolayı derin rahatsızlık duyduklarını, Navalnıy'ın zehirlenmesinin kesinlikle kınanması gerektiğini bildirdi.

McEnany, Rusya'nın geçmişte de kimyasal zehirler kullandığını söyleyerek Rusya'nın müttefikleri ve uluslararası toplum ile, Rusya'dan yaptıklarının hesabının sorulması amacıyla çalıştıklarını ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü, Rus halkının herhangi bir ceza korkusu olmadan fikirlerini özgürce ve barışçıl şekilde ifade etme hakkı olduğunu belirtti.

Aşıyla ilgili iddiaları reddetti

ABD Başkanı Trump'ın 3 Kasım seçimlerinden önce bir koronavirüs aşısının onaylanması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) baskı yaptığı iddialarını da kabul etmeyen Beyaz Saray Sözcüsü McEnany, kimsenin FDA'e hiçbir şey için baskıda bulunmadığını, aşı çalışmalarının güvenli ve etkili bir biçimde devam edeceğini söyledi.

Beyaz Saray'ın ekim ayının sonuna kadar eyaletlere koronavirüs aşısının dağıtımıyla ilgili hazır olmaları talimatı vermesi hususunda da konuşan McEnany, Obama-Biden yönetiminin tersine, planlarını önceden yaptıklarını belirtti.

McEnany, Beyaz Saray'ın koronavirüs salgının konusunda 'sürü bağışıklığı' yöntemini kullanmayı düşündüğü iddialarını da yalanlayarak böyle bir şeyin hiç gündeme gelmediğini ifade etti.

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