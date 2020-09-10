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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-09-10 14:31:05 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,060962 0,17
Cigna Finans Em. ve Hay. Dış Borç. Araç. EYF 0,013015 0,14
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,070399 0,13
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,054533 0,12
Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,066269 0,12
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,018229 0,37
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,016112 0,2
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,037344 1,53
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,043295 1,34
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,036199 1,07
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,076054 0,95
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,076013 0,94
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,021732 1,27
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,026341 0,87
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,161243 0,78
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,089624 0,7
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,069067 0,69
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,044965 0,73
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,031603 0,69
HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,0286 0,51
VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,019859 0,51
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,018201 0,34
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,049747 0,26
HEM Altın Katılım EYF 0,030419 0,22
VEM Altın Katılım EYF 0,051604 0,2
ZEM Altın Katılım EYF 0,049505 0,18
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,048621 0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,027289 0,07
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,068451 0,07
BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,068336 0,06
NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,069305 0,06
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,070029 0,06

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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