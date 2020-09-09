BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,048967
|0,22
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,054467
|0,20
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,070308
|0,20
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,060861
|0,18
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,048626
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,016080
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014528
|0,37
|BNP Paribas Cardif Emeklilik Katılım Katkı EYF
|0,013796
|0,26
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,020113
|0,15
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,016755
|0,14
|HEM Katılım Katkı EYF
|0,023560
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,027424
|0,59
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,044641
|0,39
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,031385
|0,37
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,018139
|0,24
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,015986
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,015256
|0,39
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,048413
|0,39
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,053317
|0,39
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,030130
|0,39
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,050066
|0,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,026343
|0,03
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,030222
|0,03
|VEM Para Piyasası EYF
|0,065101
|0,03
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,069264
|0,03
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,027269
|0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)