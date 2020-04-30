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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Yeniakit Publisher
2020-04-30 15:08:50 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,024578 0,04
Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF 0,069271 0,03
AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,022203 0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,016739 0,59
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,014629 0,32
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. B.R.I.C. Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,031615 3,27
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,031237 2,38
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,035406 1,77
Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,024226 1,33
Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,124410 1,26
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF 0,022775 0,94
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,016894 0,82
NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF 0,012682 0,79
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,060143 0,76
Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF 0,021415 0,70
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,024319 1,62
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,016900 1,61
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,024885 0,97
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,035436 0,90
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF 0,029831 0,66
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023139 0,03
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,068110 0,03
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,023996 0,03
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,063397 0,03
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,066562 0,03

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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