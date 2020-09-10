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Ekonomi BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-09-10 14:30:55 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,048537 -0,18
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,08868 -0,15
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,085591 -0,14
Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF 0,010788 -0,11
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,067545 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,014462 -0,45
VEM Birinci Değişken EYF 0,042902 -0,23
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,020308 -0,12
VEM Pera 3 Değişken Grup EYF 0,01871 -0,11
VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,020189 -0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027396 -0,1

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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