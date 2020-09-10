BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,048537
|-0,18
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,08868
|-0,15
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,085591
|-0,14
|Cigna Finans Em. ve Hay.Borç. Araç. EYF
|0,010788
|-0,11
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,067545
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,014462
|-0,45
|VEM Birinci Değişken EYF
|0,042902
|-0,23
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,020308
|-0,12
|VEM Pera 3 Değişken Grup EYF
|0,01871
|-0,11
|VEM Pera 2 Değişken Grup EYF
|0,020189
|-0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,027396
|-0,1
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)