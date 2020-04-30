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Ekonomi

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Yeniakit Publisher
2020-04-30 15:08:50 -
BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,039469 -0,38
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,112105 -0,35
Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,114901 -0,35
Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,032839 -0,29
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,099018 -0,28
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,047267 -0,80
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF 0,018238 -0,20
MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019602 -0,19
Halk Hayat ve Em. Katkı EYF 0,018065 -0,18
Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF 0,019360 -0,18
BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,019236 -0,18
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,025115 -0,12
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,012516 -0,08
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,012697 -0,31
NN Hay. Em. Altın EYF 0,024918 -0,30
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,041416 -0,30
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,040170 -0,30
Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,040856 -0,30

(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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