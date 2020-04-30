BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
İSTANBUL (AA) - Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,039469
|-0,38
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,112105
|-0,35
|Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF
|0,114901
|-0,35
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,032839
|-0,29
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,099018
|-0,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,047267
|-0,80
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,018238
|-0,20
|MetLife Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,019602
|-0,19
|Halk Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,018065
|-0,18
|Ziraat Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,019360
|-0,18
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,019236
|-0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,025115
|-0,12
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,012516
|-0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Metlife Emeklilik Ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF
|0,012697
|-0,31
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,024918
|-0,30
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,041416
|-0,30
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,040170
|-0,30
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,040856
|-0,30
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)