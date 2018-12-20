Besle kargayı oysun gözünü

Göksel Çağlav Ankara

Türkiye, 2014 yılında DEAŞ terör örgütü tehdidi altındaki peşmergeyi Kuzey Irak’ta Zaho’ya giden Özel Kuvvetler mensubu (Bordo Bereliler) tarafından eğit donat kapsamında eğitmişti. Bu peşmergeler şimdi, ABD’nin oyunuyla kapalı zırhlı araçlar içerisinde gizlice harekatın düzenleneceği bölgeye getirilerek Mehmetçiğe karşı, terör örgütü PKK/YPG’ye destek olarak kullanılacak.

Mehmetçiğin Fırat’ın doğusuna yönelik düzenleyeceği harekata karşı, rejim güçlerinden destek bulamayan terör örgütü PKK/YPG, ABD’nin yönlendirmesiyle, daha önce savaştığı peşmergeyle masaya oturdu. ABD arabuluculuğunda peşmerge, gizli gizli Irak bölgesinden Suriye’nin kuzeyine taşınmaya başlandı. Ankara’nın büyük tepki gösterdiği olayda, hem peşmerge yönetimi hem de terörün hamisi ABD, peşmerge ile terör örgütü PKK/YPG’nin anlaştığını ve sevkiyatların devam edeceğini duyurdular.

PKK/YPG’nin temizlendiği bölgelerde askeri varlığını sürdürmeyi hedefleyen ABD, terör örgütü PKK/YPG’nin gücünün azaldığı yerlere peşmergeyi yerleştirerek, taşeron olarak bunları kullanmayı hedefliyor.