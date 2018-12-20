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Besle kargayı oysun gözünü

Türkiye'nin DEAŞ terör örgütüne karşı eğittiği peşmerge, ABD'nin yönlendirmesiyle daha önce savaştığı PKK/YPG ile masaya oturdu.

20 Aralık 2018 Perşembe 12:26
Besle kargayı oysun gözünü

Göksel Çağlav  Ankara   

Türkiye, 2014 yılında DEAŞ terör örgütü tehdidi altındaki peşmergeyi Kuzey Irak’ta Zaho’ya giden Özel Kuvvetler mensubu (Bordo Bereliler) tarafından eğit donat kapsamında eğitmişti. Bu peşmergeler şimdi, ABD’nin oyunuyla kapalı zırhlı araçlar içerisinde gizlice harekatın düzenleneceği bölgeye getirilerek Mehmetçiğe karşı, terör örgütü PKK/YPG’ye destek olarak kullanılacak.

Mehmetçiğin Fırat’ın doğusuna yönelik düzenleyeceği harekata karşı, rejim güçlerinden destek bulamayan terör örgütü PKK/YPG, ABD’nin yönlendirmesiyle, daha önce savaştığı peşmergeyle masaya oturdu. ABD arabuluculuğunda peşmerge, gizli gizli Irak bölgesinden Suriye’nin kuzeyine taşınmaya başlandı. Ankara’nın büyük tepki gösterdiği olayda, hem peşmerge yönetimi hem de terörün hamisi ABD, peşmerge ile terör örgütü PKK/YPG’nin anlaştığını ve sevkiyatların devam edeceğini duyurdular.

PKK/YPG’nin temizlendiği bölgelerde askeri varlığını sürdürmeyi hedefleyen ABD, terör örgütü PKK/YPG’nin gücünün azaldığı yerlere peşmergeyi yerleştirerek, taşeron olarak bunları kullanmayı hedefliyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 20 Aralık 2018 Perşembe 12:26
  1. Ankara
  2. DEAŞ
  3. peşmerge
  4. Kuzey Irak
  5. Zaho
  6. Özel Kuvvetler
  7. Bordo Bereliler
  8. ABD
  9. Mehmetçik
  10. PKK/YPG
  11. Fırat’ın doğusu
  12. rejim güçleri
  13. terör örgütü PKK/YPG

YORUM YAZ

  • Hanifi koçHanifi koç1 sa önce
    Yıllardır kendi elimizle kendi düşmanımızı yetiştirdik.Yetmedimi
  • Vatan severVatan sever1 sa önce
    Kulagimizin arkasina kadar durtuldük nerdeyse halen akillanmiyoruz ayidan post düsmandan dost olmaz burakin artik niye halen yardim ediyoruz serefsizlere
  • fahrifahri1 sa önce
    siz ciddi misiniz ,bunun olacağını sokakta ki ali gel mezunu vatandaşa sor söylerdi ,bu nasıl bi dış politika nasıl bir öngörü.yine mi kandırıldık
  • TÜRKOĞLUTÜRKOĞLU1 sa önce
    KURTTAN KUZU DOĞMAZ.KÜRTLERDEN BAHSETMİYORUM,BUNLAR FİLİSTİN GİBİ ÖZGÜRLEŞİNCE GÖRÜRLER DÜNYANIN KAÇ BUCAK OLDUĞUNU...

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