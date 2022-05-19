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Spor Beşiktaş'tan Welinton Souza açıklaması
Spor

Beşiktaş'tan Welinton Souza açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı futbolcusu Welinton Souza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-05-19 19:26:00 -
Beşiktaş'tan Welinton Souza açıklaması

Beşiktaş Kulübü, Göztepe maçında sakatlanan Welinton Souza'nın adalesinde gerilme ve ödem oluştuğunu açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın Göztepe ile oynadığı müsabakada sağ uyluk bölgesinde ağrı hissederek müsabakaya devam edemeyen oyuncumuz Welinton Souza'nın Acıbadem Fulya Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve ödem tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" denildi.

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