Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru
Beşiktaş, ligde Giresunspor ile cumartesi günü oynayacağı maçın pazar gününe alınması için TFF'ye başvuruda bulundu.
Beşiktaş, GZT Giresunspor maçını Pazar gününe alınmasını istedi.
Siyah beyazlılar, TFF’ye yaptığı başvuruda Süper Lig’in 14. haftasında 27 Kasım Cumartesi Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşmanın 1 gün sonraya alınmasına talep etti.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi’nde Çarşamba günü oynanacak Ajax maçı nedeniyle 1 gün erteleme talep etti.
TFF’nin başvuru kabul etmesi halinde, mücadele 28 Kasım Pazar günü yapılacak.