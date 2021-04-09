Beşiktaş’tan tarihi Atiba Hutchinson kararı

Beşiktaş'ın 38 yaşındaki emektar kaptanı Atiba Hutchinson, performansıyla genç futbolculara adeta taş çıkartıyor. İlerleyen yaşına rağmen sahadaki enerjisiyle izleyenlerin büyük takdirini kazanan yıldız futbolcu, Alanyaspor maçında verdiği 3 gol pasıyla toplam asist sayısını 7'ye çıkardı ve kariyerinde en fazla asist yaptığı sezona ulaştı. Aynı zamanda bu sezon 4 de golü bulunan ve toplam 11 gole katkı veren Atiba, geçtiğimiz sezon da 6 gol, 5 asist yaparak 11 gole katkı sağlamış ve kariyer zirvesine çıkmıştı.

Taraftarın gönlünde taht kuran Kanadalı oyuncunun harika performansı yönetimi de harekete geçirdi. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan tecrübeli orta saha ile gelecek sezon da devam etmek isteyen siyah-beyazlı kurmaylar, "Eğer oynamaya devam etmek istersen sana kapımız açık. 1 yıllık sözleşmeyi istediğin zaman imzalarız" mesajı gönderdi.

Kararını yazın verecek

Net kararını yazın ailesiyle birlikte verecek olan Atiba'nın bir sezon daha oynama fikrine sıcak baktığı ve yönetime teşekkür ettiği öğrenildi. Başarılı oyuncunun ligi şampiyonlukla tamamlamaları halinde son kez Şampiyonlar Ligi heyecanı yaşamak istediği biliniyor.

Atiba'nın dikkat çeken performansı

- Beşiktaş ile 285 maçta sahaya çıkan Atiba Hutchinson, bu karşılaşmalarda 23 gol atarken, 31 de asist yaptı.

- Bu sezon ligde 7 asist yapan Kanadalı futbolcu, kariyer rekorunu önceki gece Aytemiz Alanyaspor karşısında kırmayı başardı.

- Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde 2014-15 sezonundan bu yana bir maçta üç asist yapan en yaşlı oyuncu oldu (38 yaş, 58 gün).

- Ligde 233 maça çıkan Atiba, Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıyla en fazla görev yapan yabancı oyuncu durumunda.

- Bu sezon 4 gol, 7 asist yapan ve 11 gole katkı sağlayan Atiba, 1 kez daha skora katkı yapması durumunda kariyerinin en fazla skora etki yaptığı sezonunu yaşamış olacak.