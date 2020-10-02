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Spor Beşiktaş'tan sağ bek ve stoper hamlesi
Spor

Beşiktaş'tan sağ bek ve stoper hamlesi

Beşiktaş sağ bek ve stoper transferleri için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 09:31:00 -
Beşiktaş'tan sağ bek ve stoper hamlesi

Lige kötü başlayan Beşiktaş, köklü değişime gitmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın talepleri kötü gidişat sonrası arttı. Sağ bek için Sporting Lizbon’dan Rosier, İstanbul’a getirildi. Stoperde ise Lazio’dan Bastos’a imza attırılması an meseli.

Beşiktaş ligde 5 maçta da gol yedi.

Serie A ekibi Lazio’nun formasını giyen 29 yaşındaki stoper Bastos ile Siyah-Beyazlılar’ın anlaştığı öne sürüldü. Ayrıca adı daha önce Başakşehir ile de anılan Angolalı savunmacının, kısa bir süre içerisinde İstanbul’a gelmesinin planlandığı yazıldı.

Bir sezonluğuna kiralanması beklenen stoper oyuncusu 750 bin euro alacak.

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