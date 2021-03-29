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Spor Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması
Spor

Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması

Beşiktaş, A Milli Takım kampında bulunan 2 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 20:30:00 - 2021-03-29 20:32:15
Beşiktaş'tan koronavirüs açıklaması

Beşiktaş Kulübü, A Milli Takım kampında yer alan 2 futbolcunun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Siyah - beyazlılardan yapılan açıklama şu şekilde;

"A Milli Takımımızın, yarın (30 Mart) Letonya ile oynayacağı 2022 FIFA Dünya Kupası Grup Eleme maçı öncesinde ay-yıldızlılarımıza Covid-19 PCR testi uygulanmış, yapılan testler neticesinde milli takım kampında bulunan iki futbolcumuzda pozitif bulguya rastlandığı bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

Covid-19 PCR testleri pozitif sonuçlandığı için A Milli Takım kamp kadrosundan çıkarılan futbolcularımızın; tedavi, takip ve izolasyon süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda başlanmıştır."

A Milli Takım'da Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz ve Cenk Tosun kadrodan çıkarılmıştı.

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