Beşiktaş'tan Cem Küçük'e çok sert cevap! Hakarete varan ifadeler kullandılar

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TGRT Haber canlı yayınında konuşan Türkiye Gazetesi yazarı Cem Küçük, Beşiktaş’ın vergi borcunun gündeme geldiği tartışmada siyah beyazlı kulübün vergi borcuna indirim yapıldığını belirterek, "Bütün takımlara yapılıyor. İndiriyorsa siyasetin dediğini yaparsın. Siyaset istemese Beşiktaş mı kalır ortada!” dedi.

Beşiktaş Spor Kulübü, Cem Küçük'ün açıklamasına çok sert ifadelerle tepki gösterdi.

Beşiktaş’ın 2021 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu toplantısında konuşan Ahmet Nur Çebi, 200 milyonluk vergi borcunun 184 milyon liralık kısmının silindiğini açıklamıştı. Çebi'nin açıklamasına karşın, Küçük'ün yalan bilgi paylaştığını iddia eden Beşiktaş Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada, "Siyaset ve spor ile ilgili bilgisi olmadan her iki alanda da fikri olan bu cahillerin ekonomik çıkar uğruna ceplerini doldurmak için hadlerini aştıkları açıktır." denildi.

Hakarete varan sözlerin yer aldığı açıklamada, "Yazar müsveddesi Cem Küçük’ü şiddetle kınıyor, camiamızın bu ve benzeri akıl yoksunu, provokatif yorumları muhattap kabul etmeyeceğini biliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

'Bilinmelidir ki bunun şamarı ağır olur'

Beşiktaş Spor Kulübü tarafından yapılan açıklama şöyle:

Siyaset ve spor ile ilgili bilgisi olmadan her iki alanda da fikri olan bu cahillerin ekonomik çıkar uğruna ceplerini doldurmak için hadlerini aştıkları açıktır. Akıl ve izandan yoksun, birilerinin adını kullanarak gazetecilik yaptığını sanan provokatörler bilmelidir ki önümüzdeki yıl Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. Yıl dönümü ile birlikte Beşiktaş’ın 120. kuruluş yıl dönümlerini hep birlikte kutlayacağız.

6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliği önleyici yasanın toplum huzurunu bozmaya yönelik çalışan sözde TV yorumcusu için de uygulanması konusunda savcıları göreve davet ediyoruz. Zira Beşiktaş camiası bu ve benzeri laf ebelerinin soytarılıklarıyla reyting taklaları atacağı bir yer değildir. Bilinmelidir ki bunun şamarı ağır olur.

Devletimizin ilgili kurumlarıyla her mükellefine gösterdiği duyarlılığın ve desteğin bir örneği olarak hiçbir ayrıcalık olmadan tarafımıza uyguladığı vergi indirimini alışık oldukları üsluplarıyla el koyma hadsizliğine vardıracak kadar akıl tutulması yaşayan bu kişi için “askıda akıl” kampanyası başlatılmasıyla, bu sayede belki de doğru düşünebileceği bir aklın kendisine bulanması sağlanacak, böylece önce düşünmeyi sonra doğru düşünmeyi öğrenebilecektir. Türk spor kamuoyuna bu vesile tekrar hatırlatmak isteriz ki; Beşiktaş bitmez!