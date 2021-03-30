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Spor Beşiktaş'tan bomba hamle!
Spor

Beşiktaş'tan bomba hamle!

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, Alanyaspor'un stoperi Caulker için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2021-03-30 16:56:00 -
Beşiktaş'tan bomba hamle!

Süper Lig'in lideri Beşiktaş, Ocak ayında gündemine aldığı Alanyaspor'un stoperi Caulker için yeniden harekete geçti. Yeni Asır'ın haberine göre; Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanyaspor'dan eski öğrencisi olan İngiliz stoper ile görüşmelere başlandığı ifade edildi. Welinton, Vida ve Montero gibi stoperleri bulunan siyah-beyazlıların yeni sezon öncesi savunma hattındaki alternatifi çeşitlendirmek için Caulker transferini gerçekleştirmek istediği açıklandı. Bu sezon Alanyaspor'da 26 maçta forma giyen 29 yaşındaki stoper, 2 gol atarken, 2 de asist yaptı.

Sözleşmesi Haziran'da bitiyor

Devre arasında da tecrübeli oyuncu Caulker'i kadroya katmak isteyen Beşiktaş'ta yönetim, Alanyaspor'a takas teklif etmiş, karşılığında da Jeremain Lens, Douglas, Mirin ve Tyler Boyd'u önermişti. Fakat anlaşma sağlanamamıştı. Yıldız futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran'da bitiyor.

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