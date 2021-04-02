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Spor Beşiktaş’tan atamalara sert tepki! ‘Bütün maçlarımıza Halil Umut Meler'i verin’
Spor

Beşiktaş’tan atamalara sert tepki! ‘Bütün maçlarımıza Halil Umut Meler'i verin’

Beşiktaş Kulübü, son zamanlarda yapılan hakem atamalarına tepki göstererek, ‘eğer niyetiniz halisane ise sezon sonuna kadar bütün maçlarımıza Halil Umut Meler'i atayınız. Biz Beşiktaş'ız! Şeref'imizle oynar, Hakkı'mızla kazanırız!’ ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 16:59:00 -
Beşiktaş’tan atamalara sert tepki! ‘Bütün maçlarımıza Halil Umut Meler'i verin’

Beşiktaş Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) hakem atamalarına tepki gösterdi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Şampiyonluk yarışındaki rakiplerimizin istemediği hakemleri bu haftaki atamalara kadar görevlendirmeyerek yıllar boyunca onların taleplerine uygun hareket eden MHK, futbol A takımımızın Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa ile oynayacağı maça, teamüllere aykırı bir şekilde geçtiğimiz hafta oynadığımız derbi maçımızı yöneten hakemi atarken, sözde eşitlikçi davranıyor gözükmek adına rakiplerimizin maçlarına da uzun süredir görevlendirmediği hakemleri atamış olması trajikomik bir olaydır." denildi.

Hakemlerin bir ceza unsuru olarak kullanıldığının savunulduğu açıklamada, "Konu Beşiktaş olunca takındığınız tavır sizi cesur yapmaz, neye hizmet ettiğinizi ortaya koyar. Hatırlatalım; hizmet etmeniz gereken yer Türk futboludur. Sergilediğiniz tavrın Türk futboluna hizmet etmediği ise aşikardır. Camialarla inatlaşmanın, futbol ortamını germenin, yönetmeye çalıştığınız ülke futboluna yarar sağlamayacağını hatırlatmak isteriz." değerlendirmesinde bulunuldu.

Böyle bir atamanın sadece Beşiktaş'ı değil, her camiayı rahatsız edeceğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Şampiyonluğa emin adımlarla ilerleyen camiamızın 'Önümüzü kesecekler' endişesini haklı çıkarırcasına yapılan bu uygulama, kişisel egoları tatmin etmekten öteye gitmeyeceği gibi, maça atanan hakemi de günler öncesinden anormal bir baskı altına sokmuştur. Bu bağlamda, taraflı tarafsız bütün futbolseverleri Kasımpaşa ile oynayacağımız maçı dikkatle takip etmeye davet ediyoruz. Bu atamayı neden yaptığınızın izah edilebilir bir tarafı olmadığı için açıklama yapamadığınızı biliyoruz. MHK'ye önerimiz şudur; eğer niyetiniz halisane ise sezon sonuna kadar bütün maçlarımıza Halil Umut Meler'i atayınız. Biz Beşiktaş'ız! Şeref'imizle oynar, Hakkı'mızla kazanırız!"

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