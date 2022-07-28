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Spor Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Spor

Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktörü Valérien Ismael yönetimindeki antrenman gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-28 20:23:00 -
Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Beşiktaş, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktörü Valérien Ismael yönetimindeki antrenman, aktivasyon çalışmasıyla başladı.

Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman ayak tenisi oyunuyla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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