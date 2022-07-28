Beşiktaş'ta yeni sezon hazırlıkları sürüyor
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktörü Valérien Ismael yönetimindeki antrenman gerçekleştirdi.
Beşiktaş, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktörü Valérien Ismael yönetimindeki antrenman, aktivasyon çalışmasıyla başladı.
Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman ayak tenisi oyunuyla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarına yarın 17.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.