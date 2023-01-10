Beşiktaş'ta Weghorst sonrası bir şok daha! Dünya peşine düşecek...

Süper Lig'de lig yarışına devam eden Beşiktaş'ta bir yandan da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor... Sİyah beyazlılarda Wout Weghorst'un ayrılık ateşini yakması sonrasında ortalık karışmıştı. Weghorst sorununu henüz çözemeyen Kartal'a bir şok daha geldi. Beşiktaş'ta Weghorst'un ayrılık ihtimalinin şokunun etkisi henüz geçmemişken bir yıldız daha takımdan ayrılıyor.

Süper Lig'de lig yarışına devam eden Beşiktaş'ta bir yandan da sıcak transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Siyah-Beyazlılar, Wout Weghorst'un ayrılık şokunu atlatmaya çalışıyor... Kasımpaşa mücadelesinde attığı golün ardından taraftarlara veda eden Hollandalı forvetin, İngiltere Premier Lig devi Manchester United'la anlaştığı ortaya çıkmıştı.

Tecrübeli futbolcunun menaceri Simon Cziommer, dün öğle saatlerinde İstanbul'a gelip Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı'yla bir araya geldi.

Weghorst'un temsilcisi, ayrılık için resmen talepte bulunurken Beşiktaş tarafı ise yeni bir golcü bulunmadan ve yıldız ismin gidişinden maddi bir kazanç elde etmeden imza atmaya sıcak bakmıyor.

Konuyla ilgili Siyah-Beyazlılar resmi açıklama da yapmıştı. Kara Kartal, "Futbol A Takımımızın Süper Lig 'de Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın ardından futbolcumuz Wout Weghorst ile ilgili medyada spekülatif haberler yer alması nedeniyle açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır. Futbolcumuzun kontratında Premier Lig'den teklif gelmesi halinde 2.5 milyon Euro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği şeklinde çıkış maddesi bulunduğu iddiası hayal ürünüdür. Bununla beraber söz konusu oyuncunun salı günü takımdan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Wout Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ndedir. Bu konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde saygıdeğer camiamızın ve kamuoyunun bilgilendirileceği hususunu da belirtiriz." ifadelerini kullanmıştı.

Fransa basınından Foot Mercato da Beşiktaş'ın Aboubakar ile görüşmelere başladığını son dakika olarak geçti. haberde, 'Aldığımız bilgilere göre Türk kulübü, şu anda Kamerunlu Vincent Aboubakar ile görüşüyor.

Cristiano Ronaldo'ya yer açmak için, Al Nassr ile sözleşmesini feshettiği 30 yaşındaki forvet, şu anda serbest ve üçüncü kez Beşiktaş'a dönebilir.' ifadeleri yer aldı. Aboubakar'ın menajeri Pini Zahavi aynı zamanda Valentin Rosier ve Jackson Muleka'nın da menajerliğini yapıyor.

BİR ŞOK DAHA

Tüm bu gelişmeler devam ederken, Beşiktaş'ta Weghorst sonrası bir şok daha yaşanıyor...

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Weghorst sonrası bir şok daha! O isim de ayrılıyor...

Beşiktaş'ta Wout Weghorst'un ayrılık ihtimalinin şokunun etkisi henüz geçmemişken yeni bir ismin takımdan ayrılması gündeme geldi.

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Wolves'tan ayrılan ve Kara Kartal'a kazandırılan Faslı stoper Romain Saiss, Beşiktaş'a kısa sürede adapte olup istikrarlı bir görüntü sergilemişti.

Fas Milli Takımı'na hazır olarak giden Saiss, ülkesinin Katar'daki büyük çıkışının en önemli etkenlerinden biri olmayı başarmıştı.

Saiss'in özellikle Dünya Kupası'nda yıldızını parlatması sonrasında transfer teklifleri de beraberinde geldi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'ta Weghorst sonrası bir şok daha! O isim de ayrılıyor...

Başarılı oyuncuya, şimdiden 4 kulübün talip olduğu bildirildi. Deneyimli ismin de kariyerine başka bir kulüpte devam etmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Bu sezon Beşiktaş ile 12 lig maçına çıkan Saiss, bu maçlarda 1 asist kaydetti.