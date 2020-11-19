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Spor Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları
Spor

Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Yeniakit Publisher
2020-11-19 13:44:26 -
Beşiktaş'ta Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - Süper Lig'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü Medipol Başakşehir'i konuk edecek Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmalarının yapıldığı belirtildi.

Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan idmanın, gruplar halinde oynanan ayak tenisi maçları sonrası yapılan şut çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Beşiktaş, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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