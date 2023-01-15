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Spor Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gerçekleşti! Sırada kim var?
Spor

Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gerçekleşti! Sırada kim var?

Beşiktaş Weghorst sonrası bir ayrılığı daha açıkladı. Beşiktaş, savunma oyuncusu Francisco Montero'nun Bundesliga 2 takımı Hamburg'a kiralandığını açıkladı. Yapılan açıklamada Alman ekibinin 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanarak Montero'yu kalıcı olarak kadrosuna katabileceği de kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2023-01-15 19:38:00 -
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gerçekleşti! Sırada kim var?

Beşiktaş Weghorst sonrası bir ayrılığı daha açıkladı. Beşiktaş, savunma oyuncusu Francisco Montero'nun Bundesliga 2 takımı Hamburg'a kiralandığını açıkladı. Yapılan açıklamada Alman ekibinin 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanarak Montero'yu kalıcı olarak kadrosuna katabileceği de kaydedildi.
Beşiktaş, savunma oyuncusu Francisco Montero'nun Almanya Bundesliga 2 ekiplerinden Hamburg'a sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. Alman ekibi ayrıca istediği takdirde 2022-2023 sezonu sonunda 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonunu kullanarak Montero'yu kalıcı olarak kadrosuna katabilecek.

Siyah-beyazlı ekipten Montero'nun geçici transferi konusunda Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcumuz Francisco Javier Montero Rubio'nun HSV Fussball AG Kulübü'ne 2022-2023 futbol sezonu sonuna kadar, 2.500.000 Avro bedelinde satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda Oyuncu ve Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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