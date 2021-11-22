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Spor Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi çılgına döndü
Spor

Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi çılgına döndü

Trabzonspor’un 1 maç eksiğiyle 10 puan gerisinde bulunmalarının kabul edilemez olduğunu belirten Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Bu taraftara kimsenin bunları yaşatmaya hakkı yok. Radikal kararlar almamız gerekebilir” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 10:33:00 -
Beşiktaş’ta Ahmet Nur Çebi çılgına döndü

Süper Lig’de önceki akşam mutlak galibiyet parolasıyla çıktıkları Alanyaspor mücadelesinden 2-0’lık şok bir mağlubiyetle dönen SiyahBeyazlılar’da hesaplar karıştı. Bu sonuçla lider Trabzonspor’un 1 maç eksikle 10 puan gerisinde kalan Kartal’da mücadeleyi tribünde yönetimdeki kurmaylarıyla birlikte takip eden Başkan Ahmet Nur Çebi, 90 dakika sonunda adeta çılgına döndü.

Çebi, mücadele sonunda yöneticilerle yaptığı değerlendirmede, “Bunca fedakarlık yapıyoruz. Sahada Beşiktaş ruhu yok. Nasıl biz üzerimize düşeni yapıyorsak teknik ekip ve futbolcular da yapmalı. Bu takım, üst üste üç maç kaybetmez. Devre arasında radikal kararlar almamız gerekebilir. Belki de devre arasını beklemeyiz bile. Bu taraftara kimsenin bunları yaşatmaya hakkı yok” sözlerini sarf etti.

Sebepler masaya yatırılacak

Her fırsatta teknik direktör Sergen Yalçın ve oyunculara güvendiğini söyleyen Başkan Ahmet Nur Çebi’nin, çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Ajax’la oynayacakları zorlu mücadele öncesinde takımla bir araya gelmesi bekleniyor. Çebi’nin yapacağı toplantıyla takımdaki düşüşün sebeplerini masaya yatırıp ekip olarak çözüm arayışında bulunacağı kaydedildi.

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Yorumlar

başkanım

acaba maaşlar mı yatmıyor?
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