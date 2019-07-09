0553 313 94 23

Beşiktaş’ta 2 isim kampa katılıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta Tlyer Boyd ve Lewis Holtby ile anlaşma sağlandı.

09 Temmuz 2019 Salı 15:26
Beşiktaş’ta 2 isim kampa katılıyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta Tlyer Boyd ve Lewis Holtby ile anlaşma sağlandı. 2 futbolcu da önümüzdeki günlerde Riva’da yapılan hazırlık kampında takıma dahil olacak.


Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, 2 isimde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlılar, uzun süredir ilgilendiği Tyler Boyd konusunda Portekiz kulübü Guimaraes ile anlaşmaya vardı ve bu futbolcunun transferini tamamladı. Beşiktaş’ta kadroya dahil edilen bir diğer isim ise Lewis Holtby. Hamburg ile sözleşmesi sona eren Alman futbolcu için bir süredir görüşmelerini yürüten Beşiktaş, bu oyuncuyu Türkiye’ye getirdi. Holtby sağlık kontrolünden geçtikten sonra imza atacak. 4 sezon boyunca Hamburg forması giyen Holtby, daha önce Premier Lig’de Tottenham’da oynamıştı. Başarılı futbolcu ayrıca Almanya Milli Takımı formasını da giydi.



Boyd transferi tamamlandı


Siyah-beyazlılarda bir diğer gelişme de Boyd konusunda yaşandı. Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Ankaragücü forması giyen ABD’li oyuncu Tlyer Boyd için uzun süredir Portekiz ekibi Guimaraes’le görüşen Beşiktaş, bu futbolcunun bonservisi konusunda kulübüyle anlaşmaya vardı. Boyd için 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek olan siyah-beyazlılar, bu rakamı da taksitle verecek. Beşiktaş, Boyd’u önümüzdeki günlerde Riva’da gerçekleşen kampa dahil edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 15:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sivas'ta tır ile traktör çarpıştı! Yaralılar var
    1. Sivas'ta tır ile traktör çarpıştı!..
    2. Türk Madenciliğinde Farkındalık ve..
    3. Otomobilin teker kısmına giren yavru..
    4. Konuk:“Her zorluğu aşarız, üreticiye..
    5. Arjantin'in eski devlet başkanı De la..
    6. Trafik fahri müfettişi olmak..
    7. Dünya Motokros Şampiyonası için..
    8. AB'den Çin'e uluslararası hukuka uyma..
    9. İl Koordinasyon Kurulu toplantısı..
    10. 80 yeni doktor Hipokrat yemini etti
    11. Türk bilim insanının şirketi 325..
    12. Atlasglobal, İstanbul’dan Tiflis’e..
    13. Kahvehanede çayına tükürüldüğü..
    14. Arakanlı Müslümanların kaldığı..
    15. Başkan Demir, Çevre Bakanı ile..
    16. ODTÜ'de polise hakarete tepki
    17. Maganda 'baklavacı' ile ilgili..
    18. Kıraathanecinin yaptığını görünce çay..
    19. BB Erzurumspor, Yusuf Emre Gültekin’i..
    20. ABD’de betonun altında sıkışan köpek..
    21. Abdullah Avcı’dan yoğun mesai
    22. Fındıklı açıklarında hortum çıktı
    23. Afyonkarahisar'da orman yangını
    24. Açık Hava Sinema Günleri 10’da
    25. Yaz spor okulları başladı
    26. Sivas'ta tır ile traktör çarpıştı: 2..
    27. Söke CHP’den ADD ve Şehit Aileleri..
    28. Ünlü anketçiden bomba açıklama: AK..
    29. Esmer şeker hafızayı zayıflatıyor! |..
    30. Köln Diyanet Merkezi için yapılan..
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!