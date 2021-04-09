  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Beşiktaşlı Vincent Aboubakar PFDK'ye sevk edildi
Spor

Beşiktaşlı Vincent Aboubakar PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaşlı futbolcu Vincent Aboubakar'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 08:56:00 -
Beşiktaşlı Vincent Aboubakar PFDK'ye sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, Aboubakar'ın, Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle tedbirsiz olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Çaykur Rizespor futbolcusu Gökhan Akkan'ın da Göztepe maçındaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'un saha olayları, MKE Ankaragücü ve Demir Grup Sivasspor'un ise talimatlara aykırı hareket sebebiyle disipline yollandığı ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhtarın HDP çıkışı Kemal Kılıçdaroğlu'na zor anlar yaşattı!
Siyaset

Muhtarın HDP çıkışı Kemal Kılıçdaroğlu'na zor anlar yaşattı!

Sinop'ta, "CHP'nin HDP ile ittifakından rahatsızlığını" dile getiren muhtar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na zor anlar yaşattı...
İtalya Başbakanı Draghi'nin Erdoğan'a hakaretinin ardından Türkiye'den flaş adım!
Gündem

İtalya Başbakanı Draghi'nin Erdoğan'a hakaretinin ardından Türkiye'den flaş adım!

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Gaiani, Başbakan Draghi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakareti nedeniyle Türk Dışişlerine çağrıldı...
Beddua ederek Diyanet'e talimat vermişti: Hadi Özışık'a Prof. Boynukalın tepkisi!
Gündem

Beddua ederek Diyanet'e talimat vermişti: Hadi Özışık'a Prof. Boynukalın tepkisi!

Prof. Dr. Mehmet Boynukalın'ın istifasından sonra sosyal medyada İnternet Haber Medya Grup Başkanı Hadi Özışık'a da tepki yağdı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay