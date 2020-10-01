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Spor Beşiktaş’la adı anıldı! Fenerbahçe için geldi
Spor

Beşiktaş’la adı anıldı! Fenerbahçe için geldi

Beşiktaş’la adı anılan Papiss Demba Cisse, Fenerbahçe için İstanbul’a geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 09:28:00 -
Beşiktaş’la adı anıldı! Fenerbahçe için geldi

Alanyaspor'la sözleşmesi bittikten sonra serbest kalan ve Beşiktaş’ın gündemine gelen Papiss Cisse, görüştüğü takımlardan yüksek yıllk ücret ve imza parasıyla öne çıkıyor. 35 yaşındaki Senegalli golcü Cisse, Ağustos’ta Fenerbahçe'den talep ettiği imza parasından vazgeçti.

Transfer çalışmalarını tam gaz sürdüren Fenerbahçe ısrarla 35 yaşındaki Papiss Demba Cisse'yi istedi.

Şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, forvete bir takviye yapmak istiyordu.

Teknik direktör Erol Bulut'un ısrarla Alanya'dan tanıdığı eski öğrencisi Cisse'yi istemesi bu transferde en etkili faktörlerden biri oldu.

Beşiktaş’la adı anılan Papiss Demba Cisse, dün İstanbul'a Fenerbahçe için geldi.

Cisse havalimanında soruları şöyle yanıtladı:

"Erol Bulut ile yeniden çalışacağım için heyecanlıyım. Geçen sezon krallığa çok yaklaştım ancak olmadı. Şimdi bu sezona odaklıyım."

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