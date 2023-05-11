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Spor Beşiktaş'ın yıldızı için görüştüler! Bakalım şimdi ne olacak?
Spor

Beşiktaş'ın yıldızı için görüştüler! Bakalım şimdi ne olacak?

Yeniakit Publisher
2023-05-11 00:35:00 -
Beşiktaş'ın yıldızı için görüştüler! Bakalım şimdi ne olacak?

Atletico Madrid, yeni sezonda orta sahasını güçlendirmek istiyor. Ligin son döneminde formunu arttıran Diego Simeone'nin ekibinin, orta saha için aday listesindeki isimlerden birinin de Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes olduğu aktarıldı.

Atletico Madrid, yeni sezonda orta sahasını güçlendirmek istiyor. Ligin son döneminde formunu arttıran Diego Simeone'nin ekibinin, orta saha için aday listesindeki isimlerden birinin de Beşiktaş forması giyen Gedson Fernandes olduğu aktarıldı.

İspanyol basınında yer alan haberde, Beşiktaş'ın ise Portekizli orta saha oyuncusu için 20 milyon euro'luk değer biçtiği kaydedildi. Bu rakamın Atletico Madrid için fazla olduğu ve İspanyol ekibinin orta saha için alternatif isimleri de değerlendirdiği ifade edildi.

Haberde Beşiktaş Futbol Direktörü Ceyhun Kazancı'nın Gedson için söylediği, "Gedson Fernandes'e resmi teklif yok. 20 milyon euro üstü teklif gelirse değerlendiririz. En az 1 yıl daha kalmasını istiyoruz. Bonservis gelirinin yarısı Benfica'da. O nedenle 20, 25 milyon euro altı bizim için yeterli değil." sözlerine de yer verildi.

Vatan'a göre; 24 yaşındaki futbolcunun adı Atletico Madrid dışında Roma ve Lazio'yla da anılmıştı.

Beşiktaş forması altında bu sezon 33 maça çıkan Gedson Fernandes, 5 asist yaptı.
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