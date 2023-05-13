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Spor Beşiktaş'ın yıldızı hastaneye kaldırıldı
Spor

Beşiktaş'ın yıldızı hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2023-05-13 21:43:00 -
Beşiktaş'ın yıldızı hastaneye kaldırıldı

Beşiktaş'ın depremzedelere destek için Sabah FC ile oynadığı dostluk maçının ardından başarılı futbolcu Onur Bulut'un tansiyonu düştü.

Depremzede çocuklar için başlatılan, 'Bırakmam Seni Türkiyem' yardım kampanyası kapsamında oynanan özel maçta Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Sabah FC ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından Onur Bulut hastaneye kaldırıldı.

Yarın İstanbul'a dönecek

Milli futbolcu Onur Bulut, kontrol amaçlı Bakü'de kalırken bu gece veya yarın sabah İstanbul'a gelecek. 29 yaşındaki futbolcu, Türkiye'ye takımdan ayrı olarak dönecek.

Durumu iyi

Türkiye'ye takımdan ayrı olarak dönecek olan başarılı futbolcunun ayrıca sağlık durumunun da iyi olduğu belirtildi.

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