Beşiktaş'ın yeni Vida'sı tanıdık bir isim!

Beşiktaş'ta, yeni sezonun transfer planlamaları yapılmaya devam ediyor. Siyah beyazlılar, gündemine eski futbolcusu Atınç Nukan'ı aldı. Transferin gözdesi haline gelen Atınç'a, Süper Lig'in yeni takımları Ankaragücü ile Ümraniyespor da talip oldu. Kartal Atınç'ı Vida'nın yerine düşünüyor.

Süper Lig'e 5 yıllık macerasının ardından veda eden Göztepe'nin yıldızlarına teklif yağıyor. Sarı-kırmızılı ekipte kaptan Halil Akbunar, kaleci İrfan Can Eğribayat, Dino Arslanagic'in ardından stoper Atınç Nukan da yaz transfer döneminin gözdesi oldu.

BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Yeni Asır'ın haberine göre deneyimli stopere Süper Lig'in yeni ekipleri Ankaragücü ve Ümraniyespor'un ardından eski takımı Beşiktaş da talip oldu. Beşiktaş'ın stoperi Vida'nın sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle Göz-Göz'den eski oyuncusu Atınç'la ciddi olarak ilgilendiği ifade edildi. Sarı-kırmızılı ekiple 2024 yılına kadar kontratı bulunan Atınç için Beşiktaş'ın yanı sıra Ümraniye ve Ankaragücü'nün de resmi teklifini kulübe iletmesi bekleniyor.

1. Lig'de forma giymek istemeyen 28 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'ın teklifine daha sıcak baktığı ifade edildi. Ancak devir sürecindeki Göztepe'deki belirsizlik ortamı Atınç Nukan gibi piyasası olan oyuncular için engel teşkil ediyor. Kulübün hissedarı Mehmet Sepil'in başta Atınç olmak üzere teklif gelen diğer oyuncularla bir görüşme yaparak görüşlerini alacağı öğrenildi.

28 yaşındaki Atınç Nukan, futbol kariyerine Beşiktaş'ta başladı. Başarılı stoper siyahbeyazlı ekipte profesyonel olduktan sonra Dardanel ve Leipzig ekiplerinde kiralık olarak forma giyerken 2019-2020 sezonu başında bonservissiz Göztepe'ye transfer olmuştu.