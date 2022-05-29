  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şekerdeki tezgâh ithalat kartıyla bozuldu

Kılıçdaroğlu ve avanesi darbeyi lanetleyemedi, şehitleri anamadı! CHP dün neyse bugün de o

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne Fethin yıl dönümüne ithafen 145 bin ağaç dikilecek

Sürücünün alkollü olduğu iddia ediliyor! Türkiye yeni güne faciayla uyandı

İmran Han çok sert konuştu! 6 günde alırız orayı

Tarihi küpte bulunan 7 bin yıllık tohumdan müjdeli haber!

Erdoğan duyurdu: Hedefimiz 1 milyon çırak yetiştirmek

Kılıçdaroğlu'nun hiç 'icraat yapayım' derdi yok! "Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız..."

Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiasına eleştiri

Paris'te 'Şampiyonlar Ligi' rezaleti! Fatih Terim'den gündem olan yorum
Spor Beşiktaş'ın yeni Vida'sı tanıdık bir isim!
Spor

Beşiktaş'ın yeni Vida'sı tanıdık bir isim!

Beşiktaş'ta, yeni sezonun transfer planlamaları yapılmaya devam ediyor. Siyah beyazlılar, gündemine eski futbolcusu Atınç Nukan'ı aldı. Transferin gözdesi haline gelen Atınç'a, Süper Lig'in yeni takımları Ankaragücü ile Ümraniyespor da talip oldu. Kartal Atınç'ı Vida'nın yerine düşünüyor.

Yeniakit Publisher
2022-05-29 14:38:00 -
Beşiktaş'ın yeni Vida'sı tanıdık bir isim!

Beşiktaş'ta, yeni sezonun transfer planlamaları yapılmaya devam ediyor. Siyah beyazlılar, gündemine eski futbolcusu Atınç Nukan'ı aldı. Transferin gözdesi haline gelen Atınç'a, Süper Lig'in yeni takımları Ankaragücü ile Ümraniyespor da talip oldu. Kartal Atınç'ı Vida'nın yerine düşünüyor.

Süper Lig'e 5 yıllık macerasının ardından veda eden Göztepe'nin yıldızlarına teklif yağıyor. Sarı-kırmızılı ekipte kaptan Halil Akbunar, kaleci İrfan Can Eğribayat, Dino Arslanagic'in ardından stoper Atınç Nukan da yaz transfer döneminin gözdesi oldu.

BELİRSİZLİK DEVAM EDİYOR

Yeni Asır'ın haberine göre deneyimli stopere Süper Lig'in yeni ekipleri Ankaragücü ve Ümraniyespor'un ardından eski takımı Beşiktaş da talip oldu. Beşiktaş'ın stoperi Vida'nın sözleşmesinin sona ermesi nedeniyle Göz-Göz'den eski oyuncusu Atınç'la ciddi olarak ilgilendiği ifade edildi. Sarı-kırmızılı ekiple 2024 yılına kadar kontratı bulunan Atınç için Beşiktaş'ın yanı sıra Ümraniye ve Ankaragücü'nün de resmi teklifini kulübe iletmesi bekleniyor.

1. Lig'de forma giymek istemeyen 28 yaşındaki futbolcunun Beşiktaş'ın teklifine daha sıcak baktığı ifade edildi. Ancak devir sürecindeki Göztepe'deki belirsizlik ortamı Atınç Nukan gibi piyasası olan oyuncular için engel teşkil ediyor. Kulübün hissedarı Mehmet Sepil'in başta Atınç olmak üzere teklif gelen diğer oyuncularla bir görüşme yaparak görüşlerini alacağı öğrenildi.

28 yaşındaki Atınç Nukan, futbol kariyerine Beşiktaş'ta başladı. Başarılı stoper siyahbeyazlı ekipte profesyonel olduktan sonra Dardanel ve Leipzig ekiplerinde kiralık olarak forma giyerken 2019-2020 sezonu başında bonservissiz Göztepe'ye transfer olmuştu.

 

TBMM Google yetkililerini Türkiye’ye çağırıyor!
TBMM Google yetkililerini Türkiye’ye çağırıyor!

Teknoloji

TBMM Google yetkililerini Türkiye’ye çağırıyor!

Kış için çiğden domates konservesi tarifi nasıl yapılır? Kışlık mis kokulu şişe domates (Çiğden)
Kış için çiğden domates konservesi tarifi nasıl yapılır? Kışlık mis kokulu şişe domates (Çiğden)

Kadın - Aile

Kış için çiğden domates konservesi tarifi nasıl yapılır? Kışlık mis kokulu şişe domates (Çiğden)

Kahvaltıya ne yapabilirim? Sigara böreği tarifi: Sigara böreği malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
Kahvaltıya ne yapabilirim? Sigara böreği tarifi: Sigara böreği malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Kadın - Aile

Kahvaltıya ne yapabilirim? Sigara böreği tarifi: Sigara böreği malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Narsistik kişilik bozukluğu nedir, nedenleri neler, belirtileri nelerdir? Tedavisi var mı?
Narsistik kişilik bozukluğu nedir, nedenleri neler, belirtileri nelerdir? Tedavisi var mı?

Sağlık

Narsistik kişilik bozukluğu nedir, nedenleri neler, belirtileri nelerdir? Tedavisi var mı?

Beslenme ve diyetetik: Nasıl beslenmeliyiz? Aman dikkat sindirim sisteminizi doğrudan etkiliyor!
Beslenme ve diyetetik: Nasıl beslenmeliyiz? Aman dikkat sindirim sisteminizi doğrudan etkiliyor!

Kadın - Aile

Beslenme ve diyetetik: Nasıl beslenmeliyiz? Aman dikkat sindirim sisteminizi doğrudan etkiliyor!

İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya polis eşliğinde baskın
İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya polis eşliğinde baskın

Dünya

İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya polis eşliğinde baskın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay