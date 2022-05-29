Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu gerçekleşti. Başkanlık için Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen yarıştı. Peki, kim kaç oy aldı?

Beşiktaş'ın yeni başkanı kim? Beşiktaş başkanlık seçimi kim kaç oy aldı yönetim listesi

Akatlar Kültür ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen seçimde 4523 oy kullanıldı. 3965 oyun geçerli sayıldığı seçimde 397 boş oy kullanılırken, 59 oy geçersiz kabul edildi.

Kesin sonuçlara göre Ahmet Nur Çebi 2777 oy alırken rakibi Fuat Çimen 1190 oyun sahibi oldu. Ahmet Nur Çebi, "Bugün yorucu ama çok keyifli bir gün oldu. Buraya gelip bize oylarını veren, oy kullanan bütün genel kurul üyelerine, kurullara aday olan, Beşiktaş'a hizmet etmek için biz varız diyen bütün arkadaşlarıma canı gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Bir önceki dönemde listesinde yer alan eski yönetim kurulu üyelerine de teşekkür eden Çebi, "Onlarla yol yürümeye devam edeceğim. Onlar benim ilk yol arkadaşlarım. Onların kıymetini ben çok iyi biliyorum. Beşiktaş'a hizmetlerinde eksik kalmış olanlar, hata yapanlar olabilir ama bütün camia bilmeli ki aday olan herkesin her şeyi Beşiktaş için yaptığını iyi biliyorum." ifadelerini kullandı.

Çebi, "Seçim sonuçları kazanan için de kaybeden için de bir değerlendirme gerektirir. Herkes gibi ben de değerlendirip sonuç çıkarmaya çalışacağım. Beşiktaş'a bu kadar az aday çıkmamalıydı. Beşiktaş'a hizmet edecek çok kişi olduğuna inanıyorum. Beşiktaş'a hizmet edecek kişiler aday olmalı. 17-18 bin oy kullanabilecek arkadaşımızın sadece 4-5 bin tanesi buradaydı, diğerleri neredeydi? Artık birlik beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz süreçte gelen gelemeyen arkadaşlarımızın kenetlenmeye ve bizlerle beraber olmaya davet ediyorum. Bundan sonra birbirimize destek olalım. Bundan sonra kartalın en yüksek noktada uçması için birlik olalım. Bu bir birlik çağrısıdır” diye konuştu.

Çebi'nin yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

Asıl üyeler: Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Mehtap Mutluşan Ferah, Celal Aral, Serhan Çetinsaya, Murat Kılıç, Umut Tahir Güneş, Ali Bayrak

Yedek üyeler: Bilgihan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Seyit Ateş, Umut Şenol, Melih Arslan