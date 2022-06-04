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Spor Beşiktaş'ın üçlü savunmasının patronu geliyor!
Spor

Beşiktaş'ın üçlü savunmasının patronu geliyor!

Valerien Ismael yönetiminde üçlü savunmaya dönen Beşiktaş, savunmada alternatifli bir kadroya sahip olmak için stoper takviyesinde bulunacaktı. Bunun için de Konya'dan Abdülkerim Bardakçı'yı listesine alan Kartal, Yeşil-Beyazlı ekiple pazarlığı sürdürüyordu. Bu bölgede görev yapan Hırvat oyuncu Vida'nın ayrılmasıyla bir takviye ihtiyacı daha doğunca Siyah-Beyazlılar rotasını yurt dışına çevirmiş ve Wolverhampton ile sözleşmesi sezon sonu itibarıyla biten Faslı Romain Saiss'i gündemine almıştı.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 11:34:00 - 2022-06-04 11:36:07
Beşiktaş'ın üçlü savunmasının patronu geliyor!

Valerien Ismael yönetiminde üçlü savunmaya dönen Beşiktaş, savunmada alternatifli bir kadroya sahip olmak için stoper takviyesinde bulunacaktı. Bunun için de Konya'dan Abdülkerim Bardakçı'yı listesine alan Kartal, Yeşil-Beyazlı ekiple pazarlığı sürdürüyordu. Bu bölgede görev yapan Hırvat oyuncu Vida'nın ayrılmasıyla bir takviye ihtiyacı daha doğunca Siyah-Beyazlılar rotasını yurt dışına çevirmiş ve Wolverhampton ile sözleşmesi sezon sonu itibarıyla biten Faslı Romain Saiss'i gündemine almıştı.

Beşiktaş, Faslı stoper Romain Saiss ile her konuda anlaşmaya vardı. Siyah-Beyazlılar'ın Afrika Uluslar Kupası maçları için milli takım kampında bulunan Saiss'i 17 Haziran'da başlayacak resmi transfer döneminden sonra İstanbul'a getireceği belirtildi.

3+1 yıllık anlaşma

Kartal'ın 32 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaştığı bildirildi. Yıllık 1 milyon 750 bin Euro garanti ücret ve 3+1 yıllık anlaşma konusunda mutabık kalan tarafların, oyuncunun istediği 1.5 milyon Euro imza parası konusundaki sorunu da çözdükleri, Beşiktaş'ın istediği indirimi aldığı öğrenildi.

Saiss transferinde mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ın işi resmiyete dökmek için oyuncunun kaptanı olduğu Fas Milli Takımı'nın kampının sona ermesini ve transferin resmen başlayacağı 17 Haziran tarihini bekledikleri bildirildi. Saiss'in bu tarihten sonra İstanbul'a getirileceği ve imzaların atılacağı bilgisine ulaşıldı.

 

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